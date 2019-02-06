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13:51 (мск), источник: Р-Спорт

Шипачев: Здорово быть капитаном, вызов в сборную России стал сюрпризом

НОВОГОРСК (Московская область), 6 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев признался, что был удивлен первому за год вызову в национальную команду.

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Третий в сезоне этап Еврохоккейтура пройдет в Стокгольме с 7 по 10 февраля. Первая игра сборной России вынесена в Ярославль, где в четверг национальная команда сыграет против финнов. Шипачев, не привлекавшийся в сборную после Олимпиады в Пхенчхане, будет капитаном национальной команды.

«Только прекрасные ощущения от капитанства. Мы готовимся к играм, задача — выиграть шведский этап Евротура. Мне только что объявили про капитанство, а журналистам — раньше, потому что вы больше общаетесь с тренерским составом. Вообще приглашение в сборную стало сюрпризом, я рад, что позвали. Хочется выиграть этап Евротура, сыграть на команду, всё банально и просто. Стыдно даже, что я тут самый опытный, но ничего, буду указывать молодым, что делать», — сказал Шипачев журналистам.

«Наверное, раньше в этом сезоне меня не вызывали в сборную, потому что я СКА забил ноль голов в чемпионате (КХЛ)», — пошутил Шипачев.

«Конечно, доволен, что буду играть в связке с партнером по “Динамо” Дмитрием Кагарлицким. Есть хоть, кому бегать за меня на Евротуре. Он будет работать, а я — отдыхать, моя же задача отдыхать на льду. У нас в звене еще Анатолий Никонцев, мы его как раз расспросим, как “Спартак” играет — у нас с ними матч через пять дней в КХЛ. Недавно Артемий Панарин сказал, что партнеры мечты — это Шипачев и Дадонов. И я согласен, что это лучшее звено Только Кагарлицкому не говорите», — сказал Шипачев журналистам.

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