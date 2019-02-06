«Шипачёву было важно выйти из зоны комфорта». Что нового в сборной России

— Звали Жозе Моуринью, но он не приедет в Ярославль, видимо? Роман Ротенберг: Он попал в список травмированных, скорее всего, у него не получится. — В сборной много молодых ребят, какова главная цель на этот турнир? Р. Р.: У нас цель всегда побеждать в каждой игре. Да, есть молодёжь, например Григорий Денисенко. Давно у нас 18-летние ребята в сборной не играли. Впервые с Олимпиады в Сочи, тогда играл Валерий Ничушкин, до этого в 2011 году Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов, а ещё раньше, в 2005-м, Александр Овечкин. Он сегодня установил рекорд, с чем мы его поздравляем, желаем ему удачи, побед и достижения новых вершин. — Кто будет капитаном и его помощниками? Илья Воробьёв: Капитаном будет Вадим Шипачёв , по альтернативным капитанам ещё решаем. — Илье Коновалову предоставится шанс сыграть перед родной публикой? И. В.: Однозначно предоставится. — Четыре вратаря вызваны, зачем четвёртый? И. В.: У нас есть система, работают тренеры с вратарями. Некоторые играют, у других происходит процесс ознакомления. Р. Р.: В Новогорске мы мониторим игроков, проводим мониторинг состава тела, применяем самые современные технологии. Сейчас Кочетков прошёл медосмотр, и он, к сожалению, не сможет выступить, у него микротравма. Так что остаются три вратаря в обойме.

— Возвращение Вадима Шипачёва символично? Показалось, что он выпал из обоймы сборной.

Р. Р.: Это показывает, что мы объективны во всех наших решениях, играют только лучшие по игровым показателям. Иногда для игрока очень важно выйти из зоны комфорта и через спортивный принцип добиться новых высот. Вадим в этом сезоне показывает тот уровень, который требуется для сборной России. Все, кто приезжает в национальную команду, понимают, что это личное развитие. Все понимают, что участие в играх сборных — это очень важно.



— Всего по два игрока из СКА и ЦСКА. Всё уже понятно с хоккеистами из этих клубов?

И. В.: У нас есть две сборные. В олимпийской побольше игроков из этих команд. Сейчас февральская пауза, мы посчитали нужным вызвать тех ребят, которые лидеры в других клубах, плюс лучших ребят из молодёжной сборной. Это ещё раз говорит о нашей системности, что мы готовим и ведём игроков начиная с младших сборных.



— Не хотели вызвать Романова в первую сборную?

И. В.: Думали об этом, но посчитали, что он получит больше времени в олимпийской команде. Защитника сложнее сразу в первую сборную вводить.



— Как прокомментируете вызов Мищенко, его почти никто не знает?

И. В.: Мы знаем, кто это, он лидер в своём клубе по игровому времени.



— Елесин — незаменимый игрок в нынешнем составе сборной?

И. В.: Да, он очень хорошо развивается и помогает нам на всех этапах Евротура.



— Есть понимание, кто не приедет на чемпионат мира из игроков НХЛ?

И. В.: Сейчас?



Р. Р.: Хотел бы добавить, что за последние два года мы просмотрели 90 игроков на этапах Евротура, из них 34 игрока попали в сборную на чемпионат мира. Так что Евротур — это очень важный этап подготовки, у любого есть шанс попасть отсюда на чемпионат мира.



— Большая подготовка к Универсиаде идёт, как ФХР будет этот турнир работать?

Р. Р.: Мы придерживаемся принципа, что у нас одинаковый подход ко всем сборным, так что к Универсиаде будем так же готовиться, как, например, к Олимпиаде в Южной Корее. Все наши цифровые технологии, аналитики, медицинская служба, мониторинг игроков, оптимальный состав. Взяли лучших игроков из всех клубов. Команды ВХЛ переживают, конечно, там плей-офф будет идти, но у нас на первом месте всегда сборная.



— Кто будет играть с Шипачёвым и Кагарлицким?

И. В.: Пока тренируется Никонцев, но рассматриваем вариант и с Бурдасовым.



— Кузьменко, Окулов и Светлаков будут играть вместе?

И. В.: Естественно, их с этим прицелом и брали, чтобы они в одном звене выходили.



— В Швецию все полетят, кто сейчас в обойме?

И. В.: Все.