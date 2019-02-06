Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Куньлунь2
Хоккей. НХЛ
7.02
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Коламбус Блю Джэкетс6
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Чикаго Блэкхокс6
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс4
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБ2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Нью-Йорк Айлендерс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзБ5
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Лос-Анджелес Кингз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз0
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Ванкувер Кэнакс2
Все события
Фоторепортажи
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
16:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шипачёву было важно выйти из зоны комфорта». Что нового в сборной России

Илья Воробьёв и Роман Ротенберг рассказали о подготовке к третьему этапу Евротура.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду, 6 февраля, сборная России по хоккею провела тренировку на базе в подмосковном Новогорске. Сразу после завершения занятия команда Ильи Воробьёва отправилась в Ярославль. Именно там сборная сыграет матч с финнами в рамках Шведских игр, а затем переберётся в Стокгольм.

В Новогорске сборная тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари: Коновалов, Бобков, Самонов.

«Белые»: Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;

«Синие»: Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;.

«Красные»: Береглазов — Зуб, Кузьменко — Светлаков — Окулов;

«Зелёные»: Миронов — Кулик, Кручинин — Кадейкин — Бурдасов;

«Оранжевые»: Мищенко, Денисенко — Алексеев — Слепец.

Помимо занятия, мероприятие подразумевало и общение с прессой. На вопросы журналистов ответили первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг и главный тренер Илья Воробьёв.

— Звали Жозе Моуринью, но он не приедет в Ярославль, видимо?
Роман Ротенберг: Он попал в список травмированных, скорее всего, у него не получится.

— В сборной много молодых ребят, какова главная цель на этот турнир?
Р. Р.: У нас цель всегда побеждать в каждой игре. Да, есть молодёжь, например Григорий Денисенко. Давно у нас 18-летние ребята в сборной не играли. Впервые с Олимпиады в Сочи, тогда играл Валерий Ничушкин, до этого в 2011 году Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов, а ещё раньше, в 2005-м, Александр Овечкин. Он сегодня установил рекорд, с чем мы его поздравляем, желаем ему удачи, побед и достижения новых вершин.

— Кто будет капитаном и его помощниками?
Илья Воробьёв: Капитаном будет Вадим Шипачёв, по альтернативным капитанам ещё решаем.

— Илье Коновалову предоставится шанс сыграть перед родной публикой?
И. В.: Однозначно предоставится.

— Четыре вратаря вызваны, зачем четвёртый?
И. В.: У нас есть система, работают тренеры с вратарями. Некоторые играют, у других происходит процесс ознакомления.

Р. Р.: В Новогорске мы мониторим игроков, проводим мониторинг состава тела, применяем самые современные технологии. Сейчас Кочетков прошёл медосмотр, и он, к сожалению, не сможет выступить, у него микротравма. Так что остаются три вратаря в обойме.

— Возвращение Вадима Шипачёва символично? Показалось, что он выпал из обоймы сборной.
Р. Р.: Это показывает, что мы объективны во всех наших решениях, играют только лучшие по игровым показателям. Иногда для игрока очень важно выйти из зоны комфорта и через спортивный принцип добиться новых высот. Вадим в этом сезоне показывает тот уровень, который требуется для сборной России. Все, кто приезжает в национальную команду, понимают, что это личное развитие. Все понимают, что участие в играх сборных — это очень важно.

— Всего по два игрока из СКА и ЦСКА. Всё уже понятно с хоккеистами из этих клубов?
И. В.: У нас есть две сборные. В олимпийской побольше игроков из этих команд. Сейчас февральская пауза, мы посчитали нужным вызвать тех ребят, которые лидеры в других клубах, плюс лучших ребят из молодёжной сборной. Это ещё раз говорит о нашей системности, что мы готовим и ведём игроков начиная с младших сборных.

— Не хотели вызвать Романова в первую сборную?
И. В.: Думали об этом, но посчитали, что он получит больше времени в олимпийской команде. Защитника сложнее сразу в первую сборную вводить.

— Как прокомментируете вызов Мищенко, его почти никто не знает?
И. В.: Мы знаем, кто это, он лидер в своём клубе по игровому времени.

— Елесин — незаменимый игрок в нынешнем составе сборной?
И. В.: Да, он очень хорошо развивается и помогает нам на всех этапах Евротура.

— Есть понимание, кто не приедет на чемпионат мира из игроков НХЛ?
И. В.: Сейчас?

Р. Р.: Хотел бы добавить, что за последние два года мы просмотрели 90 игроков на этапах Евротура, из них 34 игрока попали в сборную на чемпионат мира. Так что Евротур — это очень важный этап подготовки, у любого есть шанс попасть отсюда на чемпионат мира.

— Большая подготовка к Универсиаде идёт, как ФХР будет этот турнир работать?
Р. Р.: Мы придерживаемся принципа, что у нас одинаковый подход ко всем сборным, так что к Универсиаде будем так же готовиться, как, например, к Олимпиаде в Южной Корее. Все наши цифровые технологии, аналитики, медицинская служба, мониторинг игроков, оптимальный состав. Взяли лучших игроков из всех клубов. Команды ВХЛ переживают, конечно, там плей-офф будет идти, но у нас на первом месте всегда сборная.

— Кто будет играть с Шипачёвым и Кагарлицким?
И. В.: Пока тренируется Никонцев, но рассматриваем вариант и с Бурдасовым.

— Кузьменко, Окулов и Светлаков будут играть вместе?
И. В.: Естественно, их с этим прицелом и брали, чтобы они в одном звене выходили.

— В Швецию все полетят, кто сейчас в обойме?
И. В.: Все.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ
Зачем на Универсиаду едут игроки КХЛ и Ротенберг
«Он добился всего». Звезда главного спорта Америки круче всех
Адвокат: Кокорину понадобится операция из-за пребывания в СИЗО
«Пытались извлечь тело всю ночь»: Салу ищут в упавшем самолете
Назначен капитан сборной России на третий этап Еврохоккейтура
Певица МакSим спела «Знаешь ли ты» с фанатами «Спартака» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь