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10:35 (мск)

Россия готовится к победе на третьем этапе Евротура

В четверг стартует третий этап Евротура, хозяевами которого станет сборная Швеция. Аналитики букмекерской компании «Лига Ставок» считают именно «Тре крунур» фаворитом этапа, коэффициент на шведов равен 2,50.

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Источник: РИА "Новости"

Однако лидирует в общем зачете Евротура сборная России. «Красная машина» выиграла и Кубок Карьяла, и Кубок Первого канала. Важно и то, что матч-открытие Шведских игр состоится в Ярославле, где команда Ильи Воробьева сыграет против Финляндии. К слову, уже за два дня до матча билетов в кассе «Арены 2000» не осталось.

Еврохоккейтур 2018-2019Шведские игры, 7.02.2019, 19:30

Россия-:Финляндия-

На этот раз состав сборной заметно омолодился за счет вызванных Воробьевым игроков молодежной сборной, которые здорово проявили себя на прошедшем в Канаде в начале года чемпионате мира. Есть и приятные возвращения. Так, вновь свитер сборной России наденет Вадим Шипачев, который, к тому же, станет капитаном «Красной машины» на Шведских играх. На тренировках перед стартом турнира Шипачев составлял одну связку с партнером по московскому «Динамо» Дмитрием Кагарлицким, а также Анатолием Никонцевым.

Ярославской публике будет приятно видеть в воротах национальной команды своего голкипера — Илью Коновалова. Именно он станет первым номером нашей команды в матче с финнами. Помимо Коновалова из «Локомотива» Воробьев вызвал еще пятерых игроков: Рушана Рафикова, Александра Елесина, Григория Денисенко, Кирилла Слепца и Дениса Алексеева. Таким образом, ярославский коллектив стал базовым для сборной на время Шведских игр. В матче против Финляндии на сборную России в БК «Лига Ставок» можно заключить пари с коэффициентом 1,80.

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