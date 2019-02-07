Россия готовится к победе на третьем этапе Евротура

Источник: РИА "Новости"

Однако лидирует в общем зачете Евротура сборная России. «Красная машина» выиграла и Кубок Карьяла, и Кубок Первого канала. Важно и то, что матч-открытие Шведских игр состоится в Ярославле, где команда Ильи Воробьева сыграет против Финляндии. К слову, уже за два дня до матча билетов в кассе «Арены 2000» не осталось.

На этот раз состав сборной заметно омолодился за счет вызванных Воробьевым игроков молодежной сборной, которые здорово проявили себя на прошедшем в Канаде в начале года чемпионате мира. Есть и приятные возвращения. Так, вновь свитер сборной России наденет Вадим Шипачев, который, к тому же, станет капитаном «Красной машины» на Шведских играх. На тренировках перед стартом турнира Шипачев составлял одну связку с партнером по московскому «Динамо» Дмитрием Кагарлицким, а также Анатолием Никонцевым.