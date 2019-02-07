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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский хоккеист и тренер Ярослав Чуприс сыграет за национальную сборную на турнире в Словении

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский тренер и хоккеист Ярослав Чуприс выступит в сборной Беларуси на турнире в Бледе (Словения), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Ярослав Чуприс, являющийся после завершения карьеры игрока тренером «Динамо-Молодечно», выйдет на лед спорткомплекса Dvorana Bled в 18.00 в матче против команды Италии под десятым номером. Как отметили в федерации, последний раз свитер национальной сборной форвард надевал десять лет назад и провел в главной команде за карьеру 133 матча. Белорусские хоккеисты выступят в Словении под руководством Юрия Файкова. Команда составлена в основном из игроков «Динамо-Молодечно».

После встречи с итальянцами, 8 февраля белорусы сыграют с венграми (18.00), а завершат выступление матчем со Словенией в воскресенье в 21.30.

Основной состав сборной Беларуси по хоккею сегодня в Братиславе сыграет на турнире Kaufland Сup с соперниками из Словакии в 20.00.

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