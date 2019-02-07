Белорусский хоккеист и тренер Ярослав Чуприс сыграет за национальную сборную на турнире в Словении

Ярослав Чуприс, являющийся после завершения карьеры игрока тренером «Динамо-Молодечно», выйдет на лед спорткомплекса Dvorana Bled в 18.00 в матче против команды Италии под десятым номером. Как отметили в федерации, последний раз свитер национальной сборной форвард надевал десять лет назад и провел в главной команде за карьеру 133 матча. Белорусские хоккеисты выступят в Словении под руководством Юрия Файкова. Команда составлена в основном из игроков «Динамо-Молодечно».