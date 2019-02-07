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21:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты уступили Италии на турнире в Словении

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили соперникам из Италии со счетом 2:3 на турнире Euro Hockey Challenge в словенском Бледе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Решающим в поединке стал второй период встречи, когда ледовая дружина Юрия Файкова, составленная в основном из игроков «Динамо-Молодечно», пропустила три шайбы. Голы в составе белорусов в активе Вячеслава Грецкого (39 минута) и Павла Печура (60). Во втором взятии ворот принял участие играющий тренер белорусов Ярослав Чуприс, который записал в свой актив результативный пас.

На турнире в Бледе команда под руководством Юрия Файкова сыграет 8 февраля с Венгрией (18.00), а завершит соревнования 9 февраля со Словенией (21.30).

В Пьештянах юниорская сборная Беларуси до 18 лет уступила сегодня Швейцарии — 3:5. Одним из факторов поражения белорусов стали частые удаления.

Основной состав национальной сборной Беларуси выступает в Братиславе, где сыграет со Словакией и олимпийской командой России.

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