Белорусские хоккеисты уступили Италии на турнире в Словении

Источник: РИА "Новости"

Решающим в поединке стал второй период встречи, когда ледовая дружина Юрия Файкова, составленная в основном из игроков «Динамо-Молодечно», пропустила три шайбы. Голы в составе белорусов в активе Вячеслава Грецкого (39 минута) и Павла Печура (60). Во втором взятии ворот принял участие играющий тренер белорусов Ярослав Чуприс, который записал в свой актив результативный пас.

На турнире в Бледе команда под руководством Юрия Файкова сыграет 8 февраля с Венгрией (18.00), а завершит соревнования 9 февраля со Словенией (21.30).

В Пьештянах юниорская сборная Беларуси до 18 лет уступила сегодня Швейцарии — 3:5. Одним из факторов поражения белорусов стали частые удаления.