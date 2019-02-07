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22:14 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в первом матче третьего этапа Евротура

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в первом матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча была вынесенной и прошла в Ярославле.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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Основное время матча и овертайм завершились вничью — 2:2. В составе российской сборной обе шайбы забросил Илья Михеев (5-я и 45-я минуты). У команды Финляндии отличились Нико Ойямяки (1) и Микко Лехтонен (60). Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого, реализовавшего три послематчевых броска из четырех. Лучшими хоккеистами встречи были признаны Михеев и Лехтонен.

В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сезона-2018/19 сборная России занимает первое место, набрав 16 очков. Команда Финляндии идет на втором месте, имея в активе 11 очков. Российские хоккеисты стали победителями двух предыдущих этапов, которые прошли в Хельсинки и в Москве.

В следующем матче российские хоккеисты сыграют со сборной Швеции (начало — 17:30 мск), а финны встретятся с хоккеистами из Чехии (14:00). Обе встречи пройдут 9 февраля в Стокгольме.

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