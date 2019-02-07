Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в первом матче третьего этапа Евротура

Источник: ИТАР-ТАСС

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Основное время матча и овертайм завершились вничью — 2:2. В составе российской сборной обе шайбы забросил Илья Михеев (5-я и 45-я минуты). У команды Финляндии отличились Нико Ойямяки (1) и Микко Лехтонен (60). Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого, реализовавшего три послематчевых броска из четырех. Лучшими хоккеистами встречи были признаны Михеев и Лехтонен.

В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сезона-2018/19 сборная России занимает первое место, набрав 16 очков. Команда Финляндии идет на втором месте, имея в активе 11 очков. Российские хоккеисты стали победителями двух предыдущих этапов, которые прошли в Хельсинки и в Москве.