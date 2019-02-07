Сибиряк не дал испортить хоккейный праздник в Ярославле. Россия разбила Финляндию

Источник: Sport24

Казалось бы, сочетание экспериментального характера Шведских игр и места проведения вынесенного матча с финнами должны были чуть ли не гарантировать молодым ярославцам место в составе сборной России. Когда если не сейчас? Где если не здесь? Илья Коновалов и правда занял место в воротах, дебютировав за национальную команду. В состав попали и четыре полевых железнодорожника, пусть Денис Алексеев только в роли тринадцатого нападающего. Ну, а меньше всего повезло бронзовому призеру последнего МЧМ Кириллу Слепцу, который матч сборной смотрел с трибун родной «Арены-2000». Есть сомнения, что с переездом в Стокгольм его шансы попасть в состав повысятся.

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Финны сразу дали понять, что им плевать как на особую значимость Ярославля для нашего хоккея, так и на дебюты русской молодёжи. Оливер Каски, даром что защитник, нагло «раздел» финтом Алексея Василевского, не смог вывести шайбу из зоны Захар Арзамасцев и… приехали. На все про все финнам потребовалось каких-то 28 секунд. Нико Оямяки, как и большинство хоккеистов сборной Финляндии этого созыва, выступает на родине, и вряд ли знал, что перед ним вратарь, собравший в этом сезоне коллекцию из десяти «сухарей». Не ощущая никакого пиетета перед Коноваловым, форвард «Таппары» распечатал его уже на первой минуте. Явно не такой дебют представлял себе Илья.

Впрочем, в роли отыгрывающихся российские хоккеисты пребывали совсем недолго. В первой же своей смене омское звено навело шороху в финской зоне, а со второй попытки сравняло счет. Когда Воробьев компонует тройки по клубному принципу, порой это доходит до абсурда. Бурдасов с Кадейкиным в «Салавате Юлаеве» вместе не играют, а Шумаков в «Авангарде» выходит на лед с иностранцами. Но мастерства Сергея хватило ему, чтобы начать голевую атаку, а разыграть шайбу на «носовом платке» Денису Зернову с Ильей Михеевым помогли уже те самые клубные связи. Слепой перевод Зернова на дальнюю штангу вряд ли бы случился, не играй он с Михеевым весь сезон в одном сочетании.

Чем помимо двух голов запомнился первый период, так это сразу тремя попытками реализовать большинство, которые выпали сборной России. Сразу стало понятно, что Воробьев не собирается выпускать звенья в очередь, а делает ставку на спецбригады. Кузьменко — Светлаков — Окулов, усиленные блуждающим на синей линии Бурдасовым, хорошо двигали шайбу, играли в контроль и даже создавали моменты, но никак не могли перехитрить Вейни Вехвиляйнена. Так или иначе, в их игре было больше мысли, чем хаоса.

На быструю шайбу, влетевшую в ворота Коновалова, россияне отреагировали правильно, не нервничая и не паникуя. Но за полторы минуты до сирены произошел момент, который мог куда больше повлиять на игру. Рафиков в средней зоне полетел «раскалывать» Ханнеса Бьернинена, рискуя нарваться на нечто больше, чем стандартные две минуты. «Железнодорожнику», известному своей жесткой игрой, повезло, а подопечные Воробьева в своем первом меньшинстве особых проблем не испытали.

Грязноватый силовой прием Рафикова словно открыл врата. Если не ада, то бесконечного меньшинства. Чуть ли не половину второго периода мы вынуждены были отбиваться. Делали это, впрочем, россияне весьма умело и хладнокровно. Порой даже бегали в контратаки. Другое дело, что на Кадейкина, Никонцева и других игроков, задействованных в меньшинстве, выпала сверхнагрузка, а вот те, кто по идее должны были творить, мерзли на лавке. Особенно это касается Шипачева с Кагарлицким.

За весь матч динамовцы создали один голевой момент: Кагарлицкий электричкой убегал за ворота и по дуге пытался завести шайбу в дальний угол. Не вышло. При этом в обороне бело-голубая парочка выглядела не слишком убедительно, и касается это не только «-1», заработанного на первой же минуте. Шипачев к тому же схватил одно из трех удалений сборной России во втором периоде. В общем, не лучшее резюме для капитана и его напарника. Логично, что глядя их мучения, Воробьев попробовал в первом звене Бурдасова. Пусть и эпизодически.

На третий период россияне вышли более собранными, исключив из своей игры ненужные удаления. Натренировали меньшинство, и хватит. Наши парни выдерживали хороший темп, но моментов создавали немного, больно уж плотный выдался третий период с обеих сторон. Но стоило финнам ошибиться, как их тотчас наказали. Михеев подкараулил обрез защитника на своей синей линии и выкатился на ворота. Не став ничего выдумывать, сибиряк пробил в ближний угол. 2:1! По-хорошему наглым игроком Илья показал себя ещев Копенгагене на чемпионате мира, а теперь к нему пришла реализация.

Концовку матча нельзя было смотреть никак иначе, кроме как затаив дыхание. Сколько команды играли без пауз? Пять минут? Шесть? Восемь? И все это на высочайших скоростях, без единого намека на полутоварищеский статус Евротура. Да и невозможно играть по-другому при девяти тысячах ярославцев, которые в кои-то веки получили шанс увидеть сборную своими глазами. Россияне вроде бы уверенно проводили последние минуты, и даже по пустым воротам бросали не особенно охотно, настолько контролировали ситуацию. И тут…

Финны оказались не так просты. Играя до конца, они поймали-таки удачу за хвост. Вряд ли кого-то из наших парней стоит винить за гол Микко Лехтонен: защитник бросил, попал, а Коновалов оказался закрыт собственными защитниками. Не заблокировал бросок Шумаков? Возможно, но за игру его с Зерновым и Михеевым тройка создала столько моментов, что бросать камень в Сергея рука не поднимается.