Хет-трик Коваржа помог сборной Чехии победить шведов в матче Еврохоккейтура

Самое необычное из букмекерского мира

В составе чешской сборной хет-триком отметился двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж (37, 47, 51-я минуты), также отличились Марек Квапил (28) и Иржи Секач (58). У команды Швеции шайбы забросили Эмиль Бемстрём (3) и Йонатан Давидссон (59).