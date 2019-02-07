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23:28 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Коваржа помог сборной Чехии победить шведов в матче Еврохоккейтура

ТАСС, 7 февраля. Сборная Чехии обыграла команду Швеции со счетом 5:2 в первом туре третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

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Источник: РИА "Новости"
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В составе чешской сборной хет-триком отметился двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж (37, 47, 51-я минуты), также отличились Марек Квапил (28) и Иржи Секач (58). У команды Швеции шайбы забросили Эмиль Бемстрём (3) и Йонатан Давидссон (59).

В турнирной таблице лидирует сборная Чехии (3 очка), второе место занимает команда России (2), третье — Финляндии (1), четвертое — Швеции (0).

В следующем матче сборная Чехии встретится с командой Финляндии, а шведские хоккеисты сыграют с россиянами. Обе встречи пройдут 9 февраля в Стокгольме.

Чехия
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Швеция
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры7.02.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Hovet
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