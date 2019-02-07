Хет-трик Коваржа помог сборной Чехии победить шведов в матче Еврохоккейтура
ТАСС, 7 февраля. Сборная Чехии обыграла команду Швеции со счетом 5:2 в первом туре третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.
ТАСС, 7 февраля. Сборная Чехии обыграла команду Швеции со счетом 5:2 в первом туре третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.
В составе чешской сборной
В турнирной таблице лидирует сборная Чехии (3 очка), второе место занимает команда России (2), третье — Финляндии (1), четвертое — Швеции (0).
В следующем матче сборная Чехии встретится с командой Финляндии, а шведские хоккеисты сыграют с россиянами. Обе встречи пройдут 9 февраля в Стокгольме.
|Милош Ржига
|Рикард Гренборг
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
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