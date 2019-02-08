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16:23 (мск), источник: БЕЛТА

Федерация хоккея уделит повышенное внимание подготовке тренеров

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси уделит большее внимание подготовке тренерских кадров. Об этом заявил сегодня председатель федерации Геннадий Савилов на семинаре для белорусских хоккейных тренеров, который прошел в Белорусском государственном университете физической культуры (БГУФК), передает корреспондент БЕЛТА.

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«Порой тренерская квалификация требует больших знаний и дополнительной аттестации, поэтому мы планируем обращаться и к опыту зарубежных коллег. Мы заинтересованы в подготовке первоклассных кадров, которые будут ценить во всем мире. Федерация уделит повышенное внимание обучению наставников. У нас есть опыт предыдущих лет, который станет опорой при подготовке спортсменов и тренеров», — сказал Геннадий Савилов.

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Как отметил ректор БГУФК Сергей Репкин, главная цель семинара — обсудить качественную подготовку тренерских кадров в университете. «Также важным является вопрос непрерывного образования. Наставник всегда должен развиваться, ведь спорт стремителен, каждый день внедряются новые подходы и методики. Мы планируем на базе БГУФК проводить ежегодные семинары, где будет рассматриваться комплексный подход», — сказал он.

В ходе семинара специалисты обсудили механизм взаимодействия между организациями и учреждениями для решения кадровых вопросов в хоккее, методы повышения мастерства игроков, существующие проблемы в подготовке кадров, организации образовательного процесса студентов-спортсменов. Участие в мероприятии принял двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Мальцев.

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