Федерация хоккея уделит повышенное внимание подготовке тренеров

«Порой тренерская квалификация требует больших знаний и дополнительной аттестации, поэтому мы планируем обращаться и к опыту зарубежных коллег. Мы заинтересованы в подготовке первоклассных кадров, которые будут ценить во всем мире. Федерация уделит повышенное внимание обучению наставников. У нас есть опыт предыдущих лет, который станет опорой при подготовке спортсменов и тренеров», — сказал Геннадий Савилов.

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Как отметил ректор БГУФК Сергей Репкин, главная цель семинара — обсудить качественную подготовку тренерских кадров в университете. «Также важным является вопрос непрерывного образования. Наставник всегда должен развиваться, ведь спорт стремителен, каждый день внедряются новые подходы и методики. Мы планируем на базе БГУФК проводить ежегодные семинары, где будет рассматриваться комплексный подход», — сказал он.