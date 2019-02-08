Белорусские хоккеисты уступили Венгрии на турнире в Словении

Команда, составленная из игроков «Динамо-Молодечно», под руководством Юрия Файкова имела шанс выиграть эту встречу. При счете 2:2 после двух периодов в начале заключительных двадцати минут получили численное преимущество, и Вячеслав Грецкий вывел белорусов вперед — 3:2. Однако за оставшееся время шайба трижды влетала в ворота голкипера Александра Бородули — 3:5.