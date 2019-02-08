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21:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты уступили Венгрии на турнире в Словении

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты проиграли соперникам из Венгрии со счетом 3:5 на турнире Euro Hockey Challenge в Бледе (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команда, составленная из игроков «Динамо-Молодечно», под руководством Юрия Файкова имела шанс выиграть эту встречу. При счете 2:2 после двух периодов в начале заключительных двадцати минут получили численное преимущество, и Вячеслав Грецкий вывел белорусов вперед — 3:2. Однако за оставшееся время шайба трижды влетала в ворота голкипера Александра Бородули — 3:5.

В первом турнире на соревнованиях в Бледе белорусы уступили Италии — 2:3. Завершит выступление наша команда 9 февраля матчем со Словенией (21.30).

Основной состав национальной сборной Беларуси принимает участие в турнире Kaufland Сup в Братиславе, где сегодня сыграет с олимпийской сборной России.

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