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22:33 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси проиграли России на турнире в Братиславе

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проиграли олимпийской команде России со счетом 1:2 на турнире Kaufland cup в Братиславе (Словакия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый период прошел при преимуществе подопечных Андрея Сидоренко, который в два раз чаще соперников бросали по воротам, но шайбу пропустил голкипер белорусов Михаил Карнаухов. Во втором периоде Дмитрий Знахаренко сравнял счет броском под перекладину — 1:1. Россияне усилиями Александра Хохлачева вышли вперед — 2:1 и удержали этот счет до финальной сирены.

В первом туре сборная Беларуси на турнире в Братиславе уступила в серии буллитов Словакии — 1:2.

Турнирная таблица: Словакия — 2 очка (1 игра), Россия — 2 (1), Беларусь — 2 (2).

Завершится розыгрыш почетного трофея 9 февраля матчем Словакия — олимпийская сборная России.

Для сборной Беларуси по хоккею главным стартом сезона станет чемпионат мира в дивизионе I, который начнется 29 апреля в Астане.

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