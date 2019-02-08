Хоккеисты сборной Беларуси проиграли России на турнире в Братиславе

Первый период прошел при преимуществе подопечных Андрея Сидоренко, который в два раз чаще соперников бросали по воротам, но шайбу пропустил голкипер белорусов Михаил Карнаухов. Во втором периоде Дмитрий Знахаренко сравнял счет броском под перекладину — 1:1. Россияне усилиями Александра Хохлачева вышли вперед — 2:1 и удержали этот счет до финальной сирены.