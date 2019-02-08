Хоккеисты сборной Беларуси проиграли России на турнире в Братиславе

Первый период прошел при преимуществе подопечных Андрея Сидоренко, который в два раз чаще соперников бросали по воротам, но шайбу пропустил голкипер белорусов Михаил Карнаухов. Во втором периоде Дмитрий Знахаренко сравнял счет броском под перекладину — 1:1. Россияне усилиями Александра Хохлачева вышли вперед — 2:1 и удержали этот счет до финальной сирены.
В первом туре сборная Беларуси на турнире в Братиславе уступила в серии буллитов Словакии — 1:2.
Турнирная таблица: Словакия — 2 очка (1 игра), Россия — 2 (1), Беларусь — 2 (2).
Завершится розыгрыш почетного трофея 9 февраля матчем Словакия — олимпийская сборная России.
Для сборной Беларуси по хоккею главным стартом сезона станет чемпионат мира в дивизионе I, который начнется 29 апреля в Астане.