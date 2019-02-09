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17:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Швеция — Россия: стал известен состав россиян на вторую игру Евротура

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на этапе Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 17:30 мск.

Россияне первый матч на турнире выиграли, переиграв Финляндию со счётом 3:2 Б, Швеция уступила Чехии — 2:5.

Сборная России:

  • Бобков (Коновалов);
  • Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;
  • Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
  • Береглазов — Зуб, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
  • Миронов — Кулик, Кручинин — Кадейкин — Бурдасов, Слепец.
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