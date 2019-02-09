Швеция — Россия: стал известен состав россиян на вторую игру Евротура
Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на этапе Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на этапе Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России.
Встреча состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 17:30 мск.
Россияне первый матч на турнире выиграли, переиграв Финляндию со счётом 3:2 Б, Швеция уступила Чехии — 2:5.
Сборная России: