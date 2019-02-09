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19:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Швеции со счетом 2:4 во втором матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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В составе шведской сборной шайбы забросили Микаэль Линдквист (23-я минута), Эмиль Ларссон (32), Исак Лундестрём (53) и Фредрик Хендемарк (60). У команды России отличились Анатолий Никонцев (41) и Илья Михеев (51, буллит).

Команда Чехии обеспечила себе победу на Шведских хоккейных играх после поражения российской сборной, в активе хоккеистов из Чехии 6 очков после двух встреч. Второе место в турнирной таблице занимает сборная Швеции (3), на третьей строчке расположилась команда России (2), финские хоккеисты занимают последнее место (1). Россияне стали победителями двух предыдущих этапов, которые прошли в Хельсинки и Москве, и лидируют в общем зачете Евротура с 16 очками после восьми игр.

В следующем матче сборная России встретится с командой Чехии, а шведские хоккеисты сыграют с финнами. Обе встречи пройдут 10 февраля в Стокгольме.

Еврохоккейтур 2018-2019Шведские игры, 10.02.2019, 14:00

Россия-:Чехия-
Швеция
4:2
0:0, 0:0, 0:0
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры9.02.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Hovet
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0Голы в меньшинстве0
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