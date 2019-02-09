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20:35 (мск), источник: Sport24

Сибирский гений на спас Россию в Стокгольме. «Красная машина» нашла лидера, но проиграла шведам

Михеев снова забил, но «Тре крунур» были беспощадны.

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Источник: Reuters

Илья Воробьев после победы на старте Шведских игр над финнами сделал три перестановки в составе, но неожиданными их назвать трудно: ярославцев Коновалова и Денисенко, которым дали сыграть перед родными трибунами, заменили Бобков и Кручинин, тринадцатым нападающим вместо Алексеева был заявлен Слепец. А вот другое решение тренерского штаба выглядело показательно: первой на лед на этот раз выходила пятерка Зернова, ставшая безоговорочно лучшей во встрече с Финляндией.

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Зернов и его партнеры по «Авангарду» Михеев и Шумаков прочувствовали всю степень ответственности и первыми закрыли шведов в их зоне. По-настоящему опасных моментов они не создали, но повозили соперника прилично. Российская команда завладела преимуществом, и в этот момент очень кстати подоспело четырехминутное удаление форварда «Магнитки» Денниса Расмуссена. Казалось, что хотя бы одну шайбу наши организуют обязательно. Но большинство у «Красной машины» не пошло, затем, не дожидаясь возвращения на лед Расмуссена, удалился Рафиков, и шведы постепенно игру выровняли.

И все-таки самый опасный момент периода создали россияне. Хозяева слишком нерасторопно действовали в своей зоне, потеряли шайбу, и Бурдасов расстреливал вратаря «Юргородена» Рейдеборна с очень перспективной позиции. Увы, Антону на этом турнире пока категорически не везет.

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Вторую двадцатиминутку «Красной машине» пришлось начинать в формате «4 на 5», больших проблем с тем, чтобы убить это преимущество шведов, у российской команды не возникло, но через минуту после окончания штрафа Кадейкина «Тре крунур» все-таки забили. Гол получился максимально простым. Скандинавы заехали в зону, от лицевого борта доставили шайбу на синюю, откуда по воротам зарядил защитник Том Нильссон. Бросок получился не самым опасным, но нападающий «Ферьестадта» Микаэль Линдквист выиграл позицию у Алексея Береглазова и успел подкорректировать полет шайбы. Арбитры посмотрели видео и нарушения в этом эпизоде не обнаружили.

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Счет 0:1 завел команду Воробьева. Первое звено снова неплохо расставлялось в зоне шведов, Бурдасов пытался придумать что-то самостоятельно, Светлаков пробовал продавливать оборону соперника. Все, что удалось извлечь из этой активности — второе за матч удаление Расмуссена. За две минуты большинства наши всего два раз довели шайбу до Рейдеборна — большинство у этой версии сборной совсем не ладится. Хозяева же дождались пятого игрока и вскоре удвоили преимущество — у броска Эмиля Ларссона было немного шансов стать голевым, но Бобков откровенно ошибся.

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До второго перерыва россияне успели впустую потратить еще попытку реализовать лишнего, создали несколько полумоментов, но даже сократить отставание не смогли. Главная проблема наших в первые 40 минут была очевидна — катастрофическая реализация.

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Чтобы доказать, что забивать они не разучились, россиянам в третьем игровом отрезке понадобилось всего 24 секунды. Вы не поверите, но «Красная машина» забила в большинстве. Гол получился трудовым: Шипачев удобно покатил, Василевский бросил, а Никонцев поработал на пятаке. Есть первый гол спартаковского дебютанта в форме национальной команды!

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Россия понеслась сравнивать счет, Швеция пыталась ловить соперника на контратаках и ошибках — ни то, ни другое не сработало. Сюжет матча повернулся совершенно неожиданным образом. Ближе к середине периода российские хоккеисты схватили два удаления подряд и забили. Автор дубля в игре с финнами Илья Михеев умчался к воротам «Тре крунур», заработал буллит и сам же его очень уверенно реализовал. 24-летний гений из Омска стал настоящим лидером этой сборной.

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Но на полноценный камбэк команду Воробьева не хватило — через две с половиной минуты после буллита Михеева шведы придумали еще один гол из ничего. После заброса в зону Зернов не смог остановить передачу из-за ворот, и Исак Лундстрем расстрелял Бобкова.

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Стопроцентных шансов отыграться у сборной России не было, а закончилось все голом «Тре крунур» в пустые ворота. Не самый плохой матч «Красной машины» закончился обидным поражением — 2:4. Выиграть Шведские игры наши уже не смогут — победу на этом этапе Евротура после сегодняшнего игрового дня себе обеспечили чехи.

Швеция
4:2
0:0, 0:0, 0:0
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры9.02.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Hovet
Главные тренеры
Рикард ГренборгИлья Воробьев
Вратари
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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