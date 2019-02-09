Сибирский гений на спас Россию в Стокгольме. «Красная машина» нашла лидера, но проиграла шведам
Михеев снова забил, но «Тре крунур» были беспощадны.
Михеев снова забил, но «Тре крунур» были беспощадны.
Илья Воробьев после победы на старте Шведских игр над финнами сделал три перестановки в составе, но неожиданными их назвать трудно: ярославцев Коновалова и Денисенко, которым дали сыграть перед родными трибунами, заменили Бобков и Кручинин, тринадцатым нападающим вместо Алексеева был заявлен Слепец. А вот другое решение тренерского штаба выглядело показательно: первой на лед на этот раз выходила пятерка Зернова, ставшая безоговорочно лучшей во встрече с Финляндией.
Зернов и его партнеры по «Авангарду» Михеев и Шумаков прочувствовали всю степень ответственности и первыми закрыли шведов в их зоне.
И
Вторую двадцатиминутку «Красной машине» пришлось начинать в формате «4 на 5», больших проблем с тем, чтобы убить это преимущество шведов, у российской команды не возникло, но через минуту после окончания штрафа Кадейкина «Тре крунур»
Счет 0:1 завел команду Воробьева. Первое звено снова неплохо расставлялось в зоне шведов, Бурдасов пытался придумать
До второго перерыва россияне успели впустую потратить еще попытку реализовать лишнего, создали несколько полумоментов, но даже сократить отставание не смогли. Главная проблема наших в первые 40 минут была очевидна — катастрофическая реализация.
Чтобы доказать, что забивать они не разучились, россиянам в третьем игровом отрезке понадобилось всего 24 секунды. Вы не поверите, но «Красная машина» забила в большинстве. Гол получился трудовым: Шипачев удобно покатил, Василевский бросил, а Никонцев поработал на пятаке. Есть первый гол спартаковского дебютанта в форме национальной команды!
Россия понеслась сравнивать счет, Швеция пыталась ловить соперника на контратаках и ошибках — ни то, ни другое не сработало. Сюжет матча повернулся совершенно неожиданным образом. Ближе к середине периода российские хоккеисты схватили два удаления подряд и забили. Автор дубля в игре с финнами Илья Михеев умчался к воротам «Тре крунур», заработал буллит и сам же его очень уверенно реализовал. 24-летний гений из Омска стал настоящим лидером этой сборной.
Но на полноценный камбэк команду Воробьева не хватило — через две с половиной минуты после буллита Михеева шведы придумали еще один гол из ничего. После заброса в зону Зернов не смог остановить передачу
Стопроцентных шансов отыграться у сборной России не было, а закончилось все голом «Тре крунур» в пустые ворота. Не самый плохой матч «Красной машины» закончился обидным поражением — 2:4. Выиграть Шведские игры наши уже не смогут — победу на этом этапе Евротура после сегодняшнего игрового дня себе обеспечили чехи.
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
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|Голы в большинстве
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|Голы в меньшинстве
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