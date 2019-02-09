Сибирский гений на спас Россию в Стокгольме. «Красная машина» нашла лидера, но проиграла шведам

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Илья Воробьев после победы на старте Шведских игр над финнами сделал три перестановки в составе, но неожиданными их назвать трудно: ярославцев Коновалова и Денисенко, которым дали сыграть перед родными трибунами, заменили Бобков и Кручинин, тринадцатым нападающим вместо Алексеева был заявлен Слепец. А вот другое решение тренерского штаба выглядело показательно: первой на лед на этот раз выходила пятерка Зернова, ставшая безоговорочно лучшей во встрече с Финляндией.

Зернов и его партнеры по «Авангарду» Михеев и Шумаков прочувствовали всю степень ответственности и первыми закрыли шведов в их зоне. По-настоящему опасных моментов они не создали, но повозили соперника прилично. Российская команда завладела преимуществом, и в этот момент очень кстати подоспело четырехминутное удаление форварда «Магнитки» Денниса Расмуссена. Казалось, что хотя бы одну шайбу наши организуют обязательно. Но большинство у «Красной машины» не пошло, затем, не дожидаясь возвращения на лед Расмуссена, удалился Рафиков, и шведы постепенно игру выровняли.

И все-таки самый опасный момент периода создали россияне. Хозяева слишком нерасторопно действовали в своей зоне, потеряли шайбу, и Бурдасов расстреливал вратаря «Юргородена» Рейдеборна с очень перспективной позиции. Увы, Антону на этом турнире пока категорически не везет.

Вторую двадцатиминутку «Красной машине» пришлось начинать в формате «4 на 5», больших проблем с тем, чтобы убить это преимущество шведов, у российской команды не возникло, но через минуту после окончания штрафа Кадейкина «Тре крунур» все-таки забили. Гол получился максимально простым. Скандинавы заехали в зону, от лицевого борта доставили шайбу на синюю, откуда по воротам зарядил защитник Том Нильссон. Бросок получился не самым опасным, но нападающий «Ферьестадта» Микаэль Линдквист выиграл позицию у Алексея Береглазова и успел подкорректировать полет шайбы. Арбитры посмотрели видео и нарушения в этом эпизоде не обнаружили.

Счет 0:1 завел команду Воробьева. Первое звено снова неплохо расставлялось в зоне шведов, Бурдасов пытался придумать что-то самостоятельно, Светлаков пробовал продавливать оборону соперника. Все, что удалось извлечь из этой активности — второе за матч удаление Расмуссена. За две минуты большинства наши всего два раз довели шайбу до Рейдеборна — большинство у этой версии сборной совсем не ладится. Хозяева же дождались пятого игрока и вскоре удвоили преимущество — у броска Эмиля Ларссона было немного шансов стать голевым, но Бобков откровенно ошибся.

До второго перерыва россияне успели впустую потратить еще попытку реализовать лишнего, создали несколько полумоментов, но даже сократить отставание не смогли. Главная проблема наших в первые 40 минут была очевидна — катастрофическая реализация.

Чтобы доказать, что забивать они не разучились, россиянам в третьем игровом отрезке понадобилось всего 24 секунды. Вы не поверите, но «Красная машина» забила в большинстве. Гол получился трудовым: Шипачев удобно покатил, Василевский бросил, а Никонцев поработал на пятаке. Есть первый гол спартаковского дебютанта в форме национальной команды!

Россия понеслась сравнивать счет, Швеция пыталась ловить соперника на контратаках и ошибках — ни то, ни другое не сработало. Сюжет матча повернулся совершенно неожиданным образом. Ближе к середине периода российские хоккеисты схватили два удаления подряд и забили. Автор дубля в игре с финнами Илья Михеев умчался к воротам «Тре крунур», заработал буллит и сам же его очень уверенно реализовал. 24-летний гений из Омска стал настоящим лидером этой сборной.

Но на полноценный камбэк команду Воробьева не хватило — через две с половиной минуты после буллита Михеева шведы придумали еще один гол из ничего. После заброса в зону Зернов не смог остановить передачу из-за ворот, и Исак Лундстрем расстрелял Бобкова.