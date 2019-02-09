Олимпийская сборная России уступила словакам в матче Кубка Кауфланда

Олимпийская сборная России уступила словакам в матче Кубка Кауфланда

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли команде Словакии в матче Кубка Кауфланда, который проходит в Словакии.