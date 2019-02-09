Олимпийская сборная России уступила словакам в матче Кубка Кауфланда
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли команде Словакии в матче Кубка Кауфланда, который проходит в Словакии.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли команде Словакии в матче Кубка Кауфланда, который проходит в Словакии.
Игра в Братиславе завершилась поражением россиян со счетом 1:5 (0:1, 1:4, 0:0). В составе сборной России шайбу забросил Кирилл Семенов (25-я минута).
В первом матче турнира команда Олега Браташа со счетом 2:1 обыграла сборную Белоруссии. Победителем турнира стала команда Словакии, одержавшая две победы. Россияне стали вторыми, белорусы — третьими.