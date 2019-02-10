Чуйка Воробьева и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами

Источник: РИА "Новости"

Почему разбили тройку «Авангарда»

После поражения от шведов изменения в составе сборной России были ожидаемы. Больше всего пострадали Алексей Василевский, Сергей Шумаков и Андрей Кручинин, которые вообще не попали в заявку на игру с чехами. Защитник «Автомобилиста» провалил два этапа Евротура после удачного дебюта в сборной на Кубке Карьяла, а Шумаков не воспользовался своим шансом в двух предыдущих матчах. Достаточно сказать, что форвард «Авангарда» допустил 12 потерь — больше, чем кто-либо в составе нынешней сборной.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Неудивительно, что были разбиты по разным звеньям Михеев и Зернов. «Омской» тройке заметно не хватало надёжности в обороне, а в атаке за исключением гола финнам именно как единое сочетание они ничем продуктивным не запомнились. Зернов мог легко оказаться на месте Шумакова и смотреть за матчем с чехами с трибуны. В двух играх на его счету не оказалось ни одного блока и силового приёма, всего два перехвата, один из самых низких процентов точных передач в команде (71,8) и чудовищная разница по овладеванию и потерям шайбы (1−7).

Зернов в итоге попал в четвёртое звено к Бурдасову и Слепцу. Кто-то скажет, что лидера «Салавата Юлаева» позвали на Шведские игры, чтобы поставить в неудобные рамки, но за два матча Бурдасов успел поиграть в различных сочетаниях, в том числе с Шипачёвым и Кагарлицким, получив почти девять минут при игре в большинстве. Ноль голов после 18 бросков — не те цифры, когда можно рассчитывать на попадание в сборную на чемпионат мира. Бурдасов бросал больше всех, но самое плохое для нападающего, что только восемь из этих бросков (44,4%) попали в створ ворот. На более высоких скоростях Бурдасов уже не успевал подготовить свой фирменный бросок, а самый реальный момент забить он упустил в игре со шведами, не воспользовавшись передачей Кадейкина в первом периоде.

Кадейкин — Михеев — связка с прицелом на чемпионат мира?

Илья Михеев — хороший пример для сравнения с Бурдасовым. Форвард «Авангарда» не только забил три гола в двух матчах, но и показал гроссмейстерский процент попадания бросков в створ — 90,9 (10 из 11). Добавим к этому удачную игру в численном меньшинстве и поймём, что его шансы попасть на ЧМ в разы больше, чем у Бурдасова.

Не просто так штаб сборной отрядил в первое звено к Михееву и Александра Кадейкина. До матча с чехами форвард «Салавата Юлаева» был лучшим нападающим в команде по разнице овладевания и потерям шайбы (12−5), лидером по времени при игре в численном меньшинстве. Кадейкин — единственный нападающий сборной России в этом сезоне, кто принял участие во всех девяти матчах Евротура. Учитывая, что тот же Михеев вряд ли попадёт выше третьего звена на чемпионате мира, не исключено, что мы можем увидеть их связку в Братиславе, где четвёртое звено сборной России сможет не только биться-бороться, но и будет способно в случае необходимости поддержать атакующий порыв команды. Тем более что конкуренты Кадейкина на позиции центра четвёртого звена проводят на самый удачный сезон. Каблуков не молодеет, а Андронова замучили микротравмы — ноль очков в последних 19 матчах, и это на фоне интереса со стороны «Торонто».

Полтора периода мучений

Можно было ожидать, что после поражения от шведов игроки сборной России выйдут с запредельным настроем на матч с чехами. Но если он и был, то на ходе игры это никак не сказывалось. За первый период команды нанесли в сумме восемь бросков. Такая игра была на руку чехам, которые уже досрочно выиграли Шведские игры, и ждали ошибки соперника.

Снова у сборной России не работало большинство. Самый опасный момент ворот чехов возник, когда на льду у сборной России находилось смешанное сочетание игроков: пара защитников Елесин — Рафиков, Кадейкин, Михеев и вышедший со скамейки штрафников Кагарлицкий. Нашим игрокам удалось перекрыть обзор Шимону Грубецу, чем попробовал воспользоваться Елесин, но шайба попала в крестовину.

Чехи в итоге дождались ошибки россиян. Кулик и Миронов не лучшим образом расположились на своей синей линии, пропустив к воротам Томаша Загорну. Коновалов должен был выручать команду, но не удержал шайбу, которая заползла за линию ворот.

Воробьёв почувствовал момент с тройкой Светлакова

Пропущенный гол взбодрил нашу команду, особенно сочетание Кузьменко — Светлаков — Окулов. Первую их комбинацию с завершающим броском Светлакова в упор прочитал только вратарь Грубец, а потом важный ход сделал тренерский штаб сборной России. Увидев, что у тройки Светлакова началось получаться в созидании, наши тренеры стали выпускать её вне очереди. Именно после такого хода, когда Светлаков и Ко вышли вперёд тройки Кадейкина, россияне забросили ответную шайбу. Кузьменко натянул «стрелу» и со средней дистанции вонзил её в угол ворот — 1:1.

Тут же был момент у Зернова, убежавшего на свидание с Грубецом. Бросок нашего нападающего пришёлся в перекладину, шайба упала на ленточку и предательски отскочила в поле. Повтор эпизода показали по видеокубу, чем ещё раз расстроили Зернова, на которого в этот момент было больно смотреть.

Был момент и у Никонцева. Но форвард промедлил и отобрал голевую передачу у Шипачёва. Зато повезло всё тому же Кузьменко. Прострел от борта не таил в себе большой угрозы, но защитник чехов Милан Доудера неудачно подставил клюшку, срезав шайбу в свои ворота. Кузьменко же сделал по дублю на каждом из трёх этапов Евротура в нынешнем сезоне.