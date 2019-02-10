Капитан сборной России Шипачев назвал плохой свою игру на Еврохоккейтуре

«Надо реализовывать свои моменты, тогда будет легче играть, сегодня ничего не забили, хорошо, что у нас есть звезда [Андрей] Кузьменко, который все решил. Надо было сегодня терпеть, не поддаваться на провокации, у нас были моменты по ходу всего турнира, не забили свои и пропустили обидные и непонятные голы, плохо сыграли. Скорости тут побыстрее, чем в Континентальной хоккейной лиге, сейчас поедем назад в «Динамо», — отметил Шипачев.