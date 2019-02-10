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17:37 (мск), источник: ТАСС

Капитан сборной России Шипачев назвал плохой свою игру на Еврохоккейтуре

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Нападающий и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев назвал свою игру на третьем этапе Евротура плохой. Об этом он рассказал журналистам.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье сборная России переиграла команду Чехии со счетом 3:1 в заключительном туре третьего этапа Евротура, который прошел в Стокгольме. Ранее россияне переиграли финнов (3:2 по буллитам) и уступили шведам (2:4). Шипачев в трех встречах отметился одной голевой передачей.

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«Надо реализовывать свои моменты, тогда будет легче играть, сегодня ничего не забили, хорошо, что у нас есть звезда [Андрей] Кузьменко, который все решил. Надо было сегодня терпеть, не поддаваться на провокации, у нас были моменты по ходу всего турнира, не забили свои и пропустили обидные и непонятные голы, плохо сыграли. Скорости тут побыстрее, чем в Континентальной хоккейной лиге, сейчас поедем назад в «Динамо», — отметил Шипачев.

«Молодым игрокам говорил, чтобы чувствовали себя спокойно, наслаждались этими минутами, которые они проводят в сборной. Хорошая молодежь, они будут здорово играть», — добавил капитан сборной России.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Шипачева 18 заброшенных шайб и 41 голевая передача в 56 играх. Он занимает третью строчку в списке бомбардиров лиги.

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