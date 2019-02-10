Воробьев: Сборная России по хоккею заслужила победу над чехами своей работой, но не игрой

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла в Стокгольме и завершилась победой сборной России со счетом 3:1. Ранее россияне в рамках Шведских хоккейных игр в вынесенном матче в Ярославле переиграли финнов (3:2, по буллитам), а также уступили шведам (2:4).

«Вчера догоняли и не смогли, поэтому в эмоциональном плане было тяжело, вторую половину матча сегодня играли намного лучше, заработали победу. Не переиграли, а именно заработали. По итогам этапа у нас две победы, мы посмотрели большое число новых ребят, сейчас будем анализировать. Мы хотели дать шанс молодым ярославским ребятам», — отметил Воробьев.

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«У нас большой аналитический штаб, дальше будем смотреть, кого мы будем приглашать, на кого будем иметь виды. Сейчас надо разбираться, просто так говорить неправильно, это процесс. У нас еще до Братиславы (чемпионат мира в Словакии пройдет с 10 по 26 мая — прим. ТАСС) есть часть регулярного чемпионата КХЛ, потом есть плей-офф, и там картина может выглядеть по-новому», — добавил тренер.

В матче с чехами в составе сборной России дебютировал 22-летний защитник Иван Мищенко. «Мищенко для первого раза нормально сыграл, у него светлая голова. Он сильнейший защитник «Адмирала», — сказал Воробьев.