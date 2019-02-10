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20:23 (мск), источник: ТАСС

Финские хоккеисты победили команду Швеции в заключительном матче третьего этапа Евротура

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 5:4 в своем заключительном матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

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Источник: Reuters

Основное время и овертайм завершилось со счетом 4:4. В составе финской сборной шайбы забросили Юхани Тюрвяйнен (21-я минута), Нико Оямяки (32, 43) и Ээмели Суоми (46). У команды Швеции отличились Эмиль Бемстрём (6 и 55), Исак Лундстрём (28), Юаким Нюгорд (51). Победный буллит на счету Оливера Каски.

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Сборная Финляндии набрала 3 очка на этапе Евротура и заняла четвертое место. Победу в Шведских хоккейных играх одержала команда Чехии (6 очков), второе место заняла российская сборная (5), третьими стали шведы (4).

В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сезона-2018/19 сборная России продолжает занимать первое место, набрав 19 очков, второе место занимает команда Финляндии, имея в активе 13 очков, третьими идут чехи (11), шведы также набрали 11 очков.

Заключительный этап пройдет в Чехии с 2 по 5 мая.

Швеция
4:5
0:0, 0:0, 0:0
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры10.02.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Hovet
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