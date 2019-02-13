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11:27 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» по буллитам обыграли «Шахтер» в экстралиге

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» победили солигорский «Шахтер» в серии буллитов со счетом 2:1 в чемпионате Беларуси в дивизионе А экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом периоде встречи в Гродно болельщики увидели два гола. Авторами заброшенных шайб стали Павел Боярчук («Неман») и Артем Демков («Шахтер») — 1:1. Однако развить успех в основное время матча ни одной из команд не удалось. В серии буллитов сильнее были гродненцы — 2:1.

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Лидер сезона минская «Юность» выиграла в гостях у «Лиды» — 2:1. Двумя голевыми передачами отметился форвард «Юности» Александр Кулаков, ассистировавший при взятии ворот Андрею Антонову и Егору Мажуге.

Хоккеисты «Гомеля» на домашней площадке обыграли «Динамо-Молодечно» — 3:1, а молодежная сборная Беларуси в овертайме была сильнее в Жлобине соперников из «Металлурга» — 2:1.

Турнирное положение: «Юность-Минск» — 123 очка (49 матчей), «Неман» — 105 (48), «Шахтер» — 90 (48), «Динамо-Молодечно» — 84 (49), «Гомель» — 66 (49), «Металлург» — 53 (49), «Лида» — 46 (49), «Беларусь» — 18 (49).

Очередные матчи в экстралиге состоятся 14 февраля. Центральным станет противостояние «Немана» и «Юности», которое пройдет в Гродно.

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