Хоккеисты «Немана» по буллитам обыграли «Шахтер» в экстралиге

В первом периоде встречи в Гродно болельщики увидели два гола. Авторами заброшенных шайб стали Павел Боярчук («Неман») и Артем Демков («Шахтер») — 1:1. Однако развить успех в основное время матча ни одной из команд не удалось. В серии буллитов сильнее были гродненцы — 2:1.