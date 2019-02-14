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21:13 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» в гостях победили по буллитам «Неман» в экстралиге

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили в гостях «Неман» со счетом 5:4 в очередном туре экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечным Михаила Захарова в ходе первого и второго периодов встречи в Гродно проходилось отыгрываться. Голевым дублем у хозяев отметился Александр Малявко. Все изменилось в третьем периоде. «Юность» благодаря точным броскам Станислава Лопачука и Егора Гайнетдинова вышла вперед — 4:3.

Хоккеистам «Немана» удалось перевести игру в овертайм на 55-й минуте, когда голом отметился Артем Левша. В овертайме минчане получили шанс победить после удаления в составе хозяев, но не сумели переиграть вратаря гродненцев. В серии буллитов «Юность» была сильнее — 5:4.

Благодаря победе в Гродно минская команда упрочила свое лидерство в турнирной таблице экстралиги, имея в своем активе 125 очков после 50 матчей.

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