Хоккеисты «Юности» в гостях победили по буллитам «Неман» в экстралиге

Подопечным Михаила Захарова в ходе первого и второго периодов встречи в Гродно проходилось отыгрываться. Голевым дублем у хозяев отметился Александр Малявко. Все изменилось в третьем периоде. «Юность» благодаря точным броскам Станислава Лопачука и Егора Гайнетдинова вышла вперед — 4:3.

Хоккеистам «Немана» удалось перевести игру в овертайм на 55-й минуте, когда голом отметился Артем Левша. В овертайме минчане получили шанс победить после удаления в составе хозяев, но не сумели переиграть вратаря гродненцев. В серии буллитов «Юность» была сильнее — 5:4.