Хоккеисты сборной Беларуси U-17 завоевали серебро Европейского юношеского фестиваля

В финале турнира, проходившего в ледовом спорткомплексе имени Хуана Антонио Самаранча, подопечные Павла Перепехина уступили соперникам из Чехии — 1:3. После двух периодов белорусы вели 1:0, автором гола стал Егор Клавдиев, но в заключительные 20 минут чешские хоккеисты трижды добились успеха.

Во время олимпийского фестиваля в Сараево команда Павла Перепехина проиграла Словакии (1:2) и победила Финляндию (4:2).

Итоговое положение: 1. Чехия, 2. Беларусь, 3. Финляндия, 4. Россия, 5. Словакия, 6. Швейцария. Два года назад в турецком Эрзуруме на аналогичном турнире белорусские хоккеисты заняли также второе место.