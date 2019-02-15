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10:58 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси U-17 завоевали серебро Европейского юношеского фестиваля

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси (U-17) заняли второе место на зимнем Европейском юношеском фестивале в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В финале турнира, проходившего в ледовом спорткомплексе имени Хуана Антонио Самаранча, подопечные Павла Перепехина уступили соперникам из Чехии — 1:3. После двух периодов белорусы вели 1:0, автором гола стал Егор Клавдиев, но в заключительные 20 минут чешские хоккеисты трижды добились успеха.

Во время олимпийского фестиваля в Сараево команда Павла Перепехина проиграла Словакии (1:2) и победила Финляндию (4:2).

Итоговое положение: 1. Чехия, 2. Беларусь, 3. Финляндия, 4. Россия, 5. Словакия, 6. Швейцария. Два года назад в турецком Эрзуруме на аналогичном турнире белорусские хоккеисты заняли также второе место.

Для белорусской команды награда хоккеистов стала в Сараево второй. Ранее бронзовым призером Европейского юношеского фестиваля стал фигурист Евгений Пузанов. -0-

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