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11:51 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России проведет два матча со швейцарцами на арене «Шайба» в Сочи

Также сборная России в апреле проведет по два выездных матча Еврочелленджа против сборных Франции и Латвии.

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 18 и 20 апреля проведет две игры Еврочелленджа против команды Швейцарии на арене «Шайба» в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

Также сборная России в апреле проведет по два выездных матча Еврочелленджа против сборных Франции и Латвии.

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