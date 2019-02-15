Сборная России проведет два матча со швейцарцами на арене «Шайба» в Сочи

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 18 и 20 апреля проведет две игры Еврочелленджа против команды Швейцарии на арене «Шайба» в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.