Сборная России проведет два матча со швейцарцами на арене «Шайба» в Сочи
Также сборная России в апреле проведет по два выездных матча Еврочелленджа против сборных Франции и Латвии.
Также сборная России в апреле проведет по два выездных матча Еврочелленджа против сборных Франции и Латвии.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 18 и 20 апреля проведет две игры Еврочелленджа против команды Швейцарии на арене «Шайба» в Сочи, сообщили РИА Новости в
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.
Также сборная России в апреле проведет по два выездных матча Еврочелленджа против сборных Франции и Латвии.