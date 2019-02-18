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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

47-летний Яромир Ягр сыграет в официальном матче впервые за год

47-летний чешский нападающий Яромир Ягр сегодня, 18 февраля, сыграет за «Кладно» в матче второй чешской лиги с «Гавировым». Напомним, легендарный чешский хоккеист является владельцем «Кладно».

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Источник: РИА "Новости"

Для Ягра это будет первый матч с 17 февраля 2018 года, когда он получил серьёзную травму в столкновении у борта. Форвард сыграет в первом звене с другим известным нападающим, недавно вернувшимся в Чехию — Томашем Плеканецом.

Напомним, Ягр стал лицом Олимпиады-2022 в Китае. Объявление было сделано после встречи президента Чехии Милоша Земана с вице-премьером Китайского государственного совета Сунь Чуньлань. Ягр — не единственная суперзвезда, которая будет вовлечена в развитие хоккейной программы в азиатской стране.

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