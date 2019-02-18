47-летний Яромир Ягр сыграет в официальном матче впервые за год

Для Ягра это будет первый матч с 17 февраля 2018 года, когда он получил серьёзную травму в столкновении у борта. Форвард сыграет в первом звене с другим известным нападающим, недавно вернувшимся в Чехию — Томашем Плеканецом.



Напомним, Ягр стал лицом Олимпиады-2022 в Китае. Объявление было сделано после встречи президента Чехии Милоша Земана с вице-премьером Китайского государственного совета Сунь Чуньлань. Ягр — не единственная суперзвезда, которая будет вовлечена в развитие хоккейной программы в азиатской стране.