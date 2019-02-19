Первый матч Ягра после возвращения: почти 18 минут на льду и один бросок в створ

Источник: РИА "Новости"

47-летний нападающий провёл на льду 17 минут 51 секунду, из которых пять — в большинстве, не сумел набрать очков, нанёс один бросок в створ и закончил встречу с показателем полезности «0».

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Это был первый с 17 февраля 2018 года матч Ягра после серьёзной травмы в столкновении у борта. Форвард большую часть игры провёл в первом звене с известным нападающим Томашем Плеканецом.