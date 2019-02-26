Казахстанский клуб решил уволить всех игроков и тренеров после вылета от фарм-команды «Барыса»

Хоккеисты просят главу региона разобраться с нарушением трудового законодательства со стороны президента «Торпедо» Николая Проскурина, который решил уволить всех сотрудников фарм-клуба за невыполнение задачи — победы в чемпионате Казахстана.

В первом раунде плей-офф ЧРК «Алтай-Торпедо», который входит в систему «Торпедо», с общим счетом 1:3 в серии проиграли «Номаду» — фарм-клубу «Барыса» из КХЛ.

«Уважаемый Даниал Кенжетаевич!

21 февраля текущего года президент ХК «Торпедо» Проскурин Н. А провел двухминутное общекомандное собрание, на котором присутствовал весь состав игроков, тренерский и административный штаб команды «Алтай-Торпедо». На собрании Проскурин Н. А. объявил, что в связи с невыполнением поставленной задачи (чемпионский титул в чемпионате Казахстана) все будут уволены в конце февраля текущего года.

Сроки трудовых соглашений хоккеистов, тренеров и администрации «Алтай-Торпедо» истекает 30 апреля 2019 года.

Также доводим до Вашего сведения, что Проскурин Н. А. поставил обязательным условием при заключении трудового соглашения написать одновременно два заявления:

1) о принятии на работу;.

2) об увольнении с открытой датой;.

Считаем, что решение Проскурина Н. А. незаконным, грубо нарушающим трудовое законодательство Республики Казахстан.

Просим Вас оказать содействие в законном выполнении президентом клуба Проскуриным Н. А. условий и сроков трудовых соглашений игроков, тренерского штаба и администрации команды «Алтай-Торпедо», — говорится в письме.

Под письмом поставили свои подписи Павел Полуэктов, Сергей Борисов, Никита Устинович, Михаил Шерстюков, Владислав Кузьмичёв, Степан Александров, Эдуард Михайлов, Виктор Ивашин, Валентин Милюков, Владимир Гребенщиков, Дмитрий Быков, Данияр Каиров, Александр Архипов, Нурсултан Бельгибаев, Антон Рубан, Артем Бурделев, Максим Худяков, Артем Ананичев, Андрей Огородников, Досжан Есиркенов, Муса Гусейнов, Адильбек Джангазинов, Александр Вологодский, Андрей Спиридонов, Никита Иванов, Михаил Рахманов, Захар Пархоменко, Ерлан Сагымбаев, Андрей Псарев, Сергей Мирошниченко, Андрей Райский, Олег Кашигин, Илья Тайсултанов, Максим Клименко.

На экземпляре письма, имеющемся в распоряжении VKSport.kz, нет подписи Талгата Жайлауова.

Отметим, что и главная команда «Торпедо» неудачно провела сезон, не сумев выйти в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), в которой играют клубы из России, Казахстана и Китая.