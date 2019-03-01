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18:41 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Андрей Сидоренко: Плэтт и Бэйлен готовы помочь сборной Беларуси. Никто не отказал

Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко порассуждал о ростере команды, сообщает пресс-служба «зубров».

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— Каков круг игроков для сборной?

— Со всеми поддерживаю контакт, слежу за ребятами из-за океана и теми, кто выступает в российских клубах. Если опытные игроки не восстановятся, то это будет большой потерей. Плэтт и Бэйлен готовы помочь. Никто не отказал. Побеседуем после плей-офф. Ребята живо интересовались своей ролью в команде.

— Нет идеи сознательно обкатать молодежь во втором дивизионе перед следующим домашним чемпионатом мира?

— На чемпионат мира в Астане должны поехать лучшие игроки. И мы все равно хотим вернуться в элиту.

— Система подготовки и игры «Динамо» применима в сборной?

— Прежде всего, это должен быть сплоченный коллектив с хорошей атмосферой. Нужна организованность, дисциплина. Тогда и можно рассчитывать на результат, — заявил Сидоренко.

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