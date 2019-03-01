Андрей Сидоренко: Плэтт и Бэйлен готовы помочь сборной Беларуси. Никто не отказал
Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко порассуждал о ростере команды, сообщает
Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко порассуждал о ростере команды, сообщает
— Каков круг игроков для сборной?
— Со всеми поддерживаю контакт, слежу за ребятами
— Нет идеи сознательно обкатать молодежь во втором дивизионе перед следующим домашним чемпионатом мира?
— На чемпионат мира в Астане должны поехать лучшие игроки. И мы все равно хотим вернуться в элиту.
— Система подготовки и игры «Динамо» применима в сборной?
— Прежде всего, это должен быть сплоченный коллектив с хорошей атмосферой. Нужна организованность, дисциплина. Тогда и можно рассчитывать на результат, — заявил Сидоренко.