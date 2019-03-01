Андрей Сидоренко: Плэтт и Бэйлен готовы помочь сборной Беларуси. Никто не отказал

— Каков круг игроков для сборной?

— Со всеми поддерживаю контакт, слежу за ребятами из-за океана и теми, кто выступает в российских клубах. Если опытные игроки не восстановятся, то это будет большой потерей. Плэтт и Бэйлен готовы помочь. Никто не отказал. Побеседуем после плей-офф. Ребята живо интересовались своей ролью в команде.

— Нет идеи сознательно обкатать молодежь во втором дивизионе перед следующим домашним чемпионатом мира?

— На чемпионат мира в Астане должны поехать лучшие игроки. И мы все равно хотим вернуться в элиту.

— Система подготовки и игры «Динамо» применима в сборной?