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21:25 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

«Юность» установила рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне экстралиги

Сегодня «Юность» обыграла «Металлург» (7:2) и установила рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне экстралиги — 138 баллов.

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Таким образом, минчане обновили собственное достижение. В сезоне-2010/11 подопечные Михаила Захарова набрали 136 очков в 55 матчах «регулярки».

Отметим, что последний матч регулярного сезона столичная команда проведет завтра против «U-20».

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