«Юность» установила рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне экстралиги

«Юность» установила рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне экстралиги

Сегодня «Юность» обыграла «Металлург» (7:2) и установила рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне экстралиги — 138 баллов.