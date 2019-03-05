«Юность» установила рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне экстралиги
Сегодня «Юность» обыграла «Металлург» (7:2) и установила рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне экстралиги — 138 баллов.
Сегодня «Юность» обыграла «Металлург» (7:2) и установила рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне экстралиги — 138 баллов.
Таким образом, минчане обновили собственное достижение. В сезоне-2010/11 подопечные Михаила Захарова набрали 136 очков в 55 матчах «регулярки».
Отметим, что последний матч регулярного сезона столичная команда проведет завтра против «U-20».