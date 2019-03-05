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22:49 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Михаил Захаров: Наверное, федерация хоккея не умеет пользоваться компьютерами

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после матча с «Металлургом» (7:2) выступил с критикой в адрес ФХБ.

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— Парфеевец уже играет, а когда появятся остальные динамовцы?

— Наверное, появится только Когалев. Как говорится, потеряли больше игроков, чем нашли. Сказали: у этих хоккеистов какие-то травмы. Ну, травмы, так травмы.

— Что скажете о Сергее Дрозде? Вчера — дубль, сегодня — хет-трик.

— Молодец. Он, по-моему, на третьем или четвертом месте в списке бомбардиров. Это к федерации. Пишут все подряд, поэтому не поймешь, кто на каком месте находится. Федерация обещала, что отсортирует и хоккеист из второго дивизиона (экстралиги Б) не будет находиться на втором месте. Сидели, убирали — ничего не мешало. Наверное, федерация хоккея не умеет пользоваться компьютерами, — сказал Захаров.

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