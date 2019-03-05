Михаил Захаров: Наверное, федерация хоккея не умеет пользоваться компьютерами
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после матча с «Металлургом» (7:2) выступил с критикой в адрес ФХБ.
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после матча с «Металлургом» (7:2) выступил с критикой в адрес ФХБ.
— Парфеевец уже играет, а когда появятся остальные динамовцы?
— Наверное, появится только Когалев. Как говорится, потеряли больше игроков, чем нашли. Сказали: у этих хоккеистов
— Что скажете о Сергее Дрозде? Вчера — дубль, сегодня —
— Молодец. Он,