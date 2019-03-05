Михаил Захаров: Наверное, федерация хоккея не умеет пользоваться компьютерами

— Наверное, появится только Когалев. Как говорится, потеряли больше игроков, чем нашли. Сказали: у этих хоккеистов какие-то травмы. Ну, травмы, так травмы.

— Молодец. Он, по-моему, на третьем или четвертом месте в списке бомбардиров. Это к федерации. Пишут все подряд, поэтому не поймешь, кто на каком месте находится. Федерация обещала, что отсортирует и хоккеист из второго дивизиона (экстралиги Б) не будет находиться на втором месте. Сидели, убирали — ничего не мешало. Наверное, федерация хоккея не умеет пользоваться компьютерами, — сказал Захаров.