Хоккеисты «Немана» с победы над «Лидой» стартовали в плей-офф экстралиги

В областном дерби подопечные Сергея Пушкова лишь однажды поразили ворота соперников. Автором гола в середине первого периода стал Артур Савинов.

Молодечненское «Динамо» на своей площадке также с минимальным счетом 1:0 обыграл «Гомель». Хоккеисты «Шахтера» на последней минуте основного времени матча в Солигорске сумели забросить решающую шайбу в противостоянии со жлобинским «Металлургом» — 3:2.

Вторые матчи серии до четырех побед одной из команд состоятся сегодня в Гродно, Солигорске и Молодечно. Все встречи начнутся в 19.00.

Минская «Юность» и молодежная сборная Беларуси первый матч своей серии проведут 8 марта.