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8«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
11:55 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» с победы над «Лидой» стартовали в плей-офф экстралиги

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси хоккеисты «Немана» с победы над «Лидой» с минимальным счетом 1:0 стартовали в плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В областном дерби подопечные Сергея Пушкова лишь однажды поразили ворота соперников. Автором гола в середине первого периода стал Артур Савинов.

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Молодечненское «Динамо» на своей площадке также с минимальным счетом 1:0 обыграл «Гомель». Хоккеисты «Шахтера» на последней минуте основного времени матча в Солигорске сумели забросить решающую шайбу в противостоянии со жлобинским «Металлургом» — 3:2.

Вторые матчи серии до четырех побед одной из команд состоятся сегодня в Гродно, Солигорске и Молодечно. Все встречи начнутся в 19.00.

Минская «Юность» и молодежная сборная Беларуси первый матч своей серии проведут 8 марта.

Обладателем главного приза плей-офф — Кубка Президента — последние два года является гродненский «Неман».

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