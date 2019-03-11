Хоккеисты «Динамо-Молодечно» и «Немана» вышли в полуфинал плей-офф экстралиги

Действующий чемпион экстралиги гродненский «Неман» в четырех матчах переиграл соперников из «Лиды». Заключительная игра состоялась на площадке «рыцарей» и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Пушкова.

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в четвертом поединке обыграли в гостях «Гомель» — 4:1. Команда Юрия Файкова уверенно провела всю серию, не оставив шансов соперникам, которые доигрывали сезон из-за проблем с составом.

Минская «Юность» в третьем матче разгромила молодежную сборную Беларуси — 9:0 — и ведет в серии 3:0.

Наиболее упорно борьба за выход в плей-офф развернулась в противостоянии солигорского «Шахтера» и жлобинского «Металлурга». Четвертый матч между этими командами завершился в Жлобине, в котором горняки были сильнее — 2:0. Счет в серии — 3:1 в пользу «Шахтера».