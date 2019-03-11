Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.03
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.03
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.03
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
24«Спартак» — СКА. Это финиш
15Сборная России в марте-2019. Кого не вызвал Черчесов
22:18 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» и «Немана» вышли в полуфинал плей-офф экстралиги

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» и «Немана» вышли в полуфинал плей-офф экстралиги сезона-2018/2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Действующий чемпион экстралиги гродненский «Неман» в четырех матчах переиграл соперников из «Лиды». Заключительная игра состоялась на площадке «рыцарей» и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Пушкова.

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в четвертом поединке обыграли в гостях «Гомель» — 4:1. Команда Юрия Файкова уверенно провела всю серию, не оставив шансов соперникам, которые доигрывали сезон из-за проблем с составом.

Минская «Юность» в третьем матче разгромила молодежную сборную Беларуси — 9:0 — и ведет в серии 3:0.

Наиболее упорно борьба за выход в плей-офф развернулась в противостоянии солигорского «Шахтера» и жлобинского «Металлурга». Четвертый матч между этими командами завершился в Жлобине, в котором горняки были сильнее — 2:0. Счет в серии — 3:1 в пользу «Шахтера».

Пятый матч серии состоится в Солигорске 13 марта.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роза Сябитова рассказала, как похудеть
Анастасия Заворотнюк показала маленькую дочку в Instagram
«Реал» снова будет тренировать Зидан
Скандал на ЧМ по биатлону: кто виноват в ошибке Гараничева
«Краснодар» продлил серию без побед до шести официальных матчей
ИААФ сошла с ума? Чего хочет от России международная федерация
Биатлонистка Старых завершила выступление на чемпионате мира
Роналду обратился к фанатам «Ювентуса» перед матчем с «Атлетико»
Веретенников высказался о нападающих, вызванных в сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь