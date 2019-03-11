Хоккеисты «Динамо-Молодечно» и «Немана» вышли в полуфинал плей-офф экстралиги
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» и «Немана» вышли в полуфинал
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» и «Немана» вышли в полуфинал
Действующий чемпион экстралиги гродненский «Неман» в четырех матчах переиграл соперников из «Лиды». Заключительная игра состоялась на площадке «рыцарей» и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Пушкова.
Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в четвертом поединке обыграли в гостях «Гомель» — 4:1. Команда Юрия Файкова уверенно провела всю серию, не оставив шансов соперникам, которые доигрывали сезон
Минская «Юность» в третьем матче разгромила молодежную сборную Беларуси — 9:0 — и ведет в серии 3:0.
Наиболее упорно борьба за выход в
Пятый матч серии состоится в Солигорске 13 марта.