Сборная Беларуси по хоккею дважды сыграет с Россией в «Чижовка-Арене»

Как отметили в федерации, 1 апреля сборная Беларуси начнет заключительный этап подготовки к мировому форуму в дивизионе I в Астане. Матчи с россиянами планируется провести 5 апреля (20.00) и 6 апреля (17.00) в «Чижовка-Арене».

В текущем сезоне обе ледовые дружины уже встречались на международном турнире в Братиславе (Словакия), где белорусы уступили — 1:2. После подготовки к чемпионату команда под руководством Андрея Сидоренко 23 апреля переедет в Астану, где встретится 25 апреля в товарищеском матче с Казахстаном.