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22:41 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею дважды сыграет с Россией в «Чижовка-Арене»

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею сыграет с олимпийской сборной России во время подготовки к чемпионату мира в первом дивизионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Как отметили в федерации, 1 апреля сборная Беларуси начнет заключительный этап подготовки к мировому форуму в дивизионе I в Астане. Матчи с россиянами планируется провести 5 апреля (20.00) и 6 апреля (17.00) в «Чижовка-Арене».

В текущем сезоне обе ледовые дружины уже встречались на международном турнире в Братиславе (Словакия), где белорусы уступили — 1:2. После подготовки к чемпионату команда под руководством Андрея Сидоренко 23 апреля переедет в Астану, где встретится 25 апреля в товарищеском матче с Казахстаном.

Первый матч чемпионата мира в дивизионе I белорусы проведут 29 апреля против команды Литвы.

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