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22:34 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» одержали волевую победу над «Металлургом» и вышли в полуфинал в плей-офф экстралиги

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» одержали волевую победу со счетом 4:3 над жлобинским «Металлургом» и выиграли серию плей-офф экстралиги — 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команда из Жлобина успешно реализовала большинство в конце второго периода и получила комфортное преимущество — 3:1, но в третьем периоде «горняки» смогли сравнять счет. Роман Достанко кистевым броском поразил ближнюю от голкипера «девятку» ворот — 3:3, а под занавес встречи Роман Горбунов вывел «Шахтер» вперед — 4:3.

Ранее в полуфинал плей-офф экстралиги вышли действующий чемпион «Неман», «Динамо-Молодечно» и «Юность-Минск».

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