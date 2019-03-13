Хоккеисты «Шахтера» одержали волевую победу над «Металлургом» и вышли в полуфинал в плей-офф экстралиги

Команда из Жлобина успешно реализовала большинство в конце второго периода и получила комфортное преимущество — 3:1, но в третьем периоде «горняки» смогли сравнять счет. Роман Достанко кистевым броском поразил ближнюю от голкипера «девятку» ворот — 3:3, а под занавес встречи Роман Горбунов вывел «Шахтер» вперед — 4:3.