Определены полуфинальные пары плей-офф экстралиги по хоккею

Борьбу за Кубок Президента, который вручается победителю, продолжат «Шахтер-Солигорск» — «Неман» (Гродно), а также «Юность-Минск» — «Динамо-Молодечно».

Противостояние «Юности» и «Динамо» начнется матчами в Минске 19 и 21 марта, 23 и 25-го команды сыграют в Молодечно. Пятая игра серии, если понадобится, пройдет 27 марта в Минске, шестая — 29-го на площадке «Динамо», седьмая — 31-го в «Чижовка-Арене».

Полуфинальная пара «Неман» — «Шахтер» вступит в борьбу 20 и 22 марта в Гродно. 24 и 26-го команды проведут матчи в Солигорске. Пятая игра серии, если понадобится, пройдет 28 марта в Гродно, шестая — 30-го на льду «горняков», седьмая — 1 апреля на площадке «Немана».

Победители полуфинальных серий разыграют главный трофей сезона, проигравшие — бронзовые медали.