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14:40 (мск), источник: БЕЛТА

Определены полуфинальные пары плей-офф экстралиги по хоккею

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам четвертьфинальных матчей плей-офф экстралиги определены полуфинальные пары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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Борьбу за Кубок Президента, который вручается победителю, продолжат «Шахтер-Солигорск» — «Неман» (Гродно), а также «Юность-Минск» — «Динамо-Молодечно».

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Противостояние «Юности» и «Динамо» начнется матчами в Минске 19 и 21 марта, 23 и 25-го команды сыграют в Молодечно. Пятая игра серии, если понадобится, пройдет 27 марта в Минске, шестая — 29-го на площадке «Динамо», седьмая — 31-го в «Чижовка-Арене».

Полуфинальная пара «Неман» — «Шахтер» вступит в борьбу 20 и 22 марта в Гродно. 24 и 26-го команды проведут матчи в Солигорске. Пятая игра серии, если понадобится, пройдет 28 марта в Гродно, шестая — 30-го на льду «горняков», седьмая — 1 апреля на площадке «Немана».

Победители полуфинальных серий разыграют главный трофей сезона, проигравшие — бронзовые медали.

Действующим обладателем Кубка Президента является гродненский «Неман».

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