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22:14 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» обыграли «Динамо-Молодечно» в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» со счетом 4:1 победили «Динамо-Молодечно» в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги, передает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча прошла в «Чижовка-Арене». Подопечные Михаила Захарова начали игру активно, однако открыть счет в матче удалось только на 14-й минуте игры. Шайбу в ворота соперников забил Всеволод Кашкар. Через две минуты динамовцу Максиму Слышу удалось восстановить паритет — 1:1. Гол Сергея Дрозда позволил хозяевам площадки вырваться вперед — 2:1, закрепил успех партнера по команде на 18-й минуте матча Михаил Стефанович — 3:1.

В третьем периоде нападающий «Юности» Станислав Лопачук окончательно утвердил преимущество своей команды — 4:1.

Во второй полуфинальной серии, которая стартует 20 марта, поборются действующий победитель плей-офф прошлого сезона гродненский «Неман» и солигорский «Шахтер».

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