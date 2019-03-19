Хоккеисты «Юности» обыграли «Динамо-Молодечно» в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» со счетом 4:1 победили «Динамо-Молодечно» в первом полуфинальном матче
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» со счетом 4:1 победили «Динамо-Молодечно» в первом полуфинальном матче
Встреча прошла в «Чижовка-Арене». Подопечные Михаила Захарова начали игру активно, однако открыть счет в матче удалось только на 14-й минуте игры. Шайбу в ворота соперников забил Всеволод Кашкар. Через две минуты динамовцу Максиму Слышу удалось восстановить паритет — 1:1. Гол Сергея Дрозда позволил хозяевам площадки вырваться вперед — 2:1, закрепил успех партнера по команде на 18-й минуте матча Михаил Стефанович — 3:1.
В третьем периоде нападающий «Юности» Станислав Лопачук окончательно утвердил преимущество своей команды — 4:1.
Во второй полуфинальной серии, которая стартует 20 марта, поборются действующий победитель