Хоккеисты «Юности» обыграли «Динамо-Молодечно» в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги

Встреча прошла в «Чижовка-Арене». Подопечные Михаила Захарова начали игру активно, однако открыть счет в матче удалось только на 14-й минуте игры. Шайбу в ворота соперников забил Всеволод Кашкар. Через две минуты динамовцу Максиму Слышу удалось восстановить паритет — 1:1. Гол Сергея Дрозда позволил хозяевам площадки вырваться вперед — 2:1, закрепил успех партнера по команде на 18-й минуте матча Михаил Стефанович — 3:1.