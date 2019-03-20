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21:52 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» на выезде обыграли «Неман» в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» обыграли в гостях «Неман» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в первой полуфинальной встрече плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче, который состоялся в Гродно, хозяева площадки чаще владели шайбой и опасно угрожали воротам солигорцев. Однако до третьего периода счет не был открыт. Решающий гол был организован на 45-й минуте встречи. На пятачке у ворот «Немана» нападающий «Шахтера» Илья Камбович выиграл борьбу за шайбу и вывел гостей вперед — 1:0.

Во второй полуфинальной паре плей-офф эстралиги «Юность» была сильнее «Динамо-Молодечно» в первой игре (4:1). Второй матч между этими командами состоится в Минске 21 марта.

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