Хоккеисты «Шахтера» на выезде обыграли «Неман» в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» обыграли в гостях «Неман» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в первой полуфинальной встрече
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» обыграли в гостях «Неман» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в первой полуфинальной встрече
В матче, который состоялся в Гродно, хозяева площадки чаще владели шайбой и опасно угрожали воротам солигорцев. Однако до третьего периода счет не был открыт. Решающий гол был организован на 45-й минуте встречи. На пятачке у ворот «Немана» нападающий «Шахтера» Илья Камбович выиграл борьбу за шайбу и вывел гостей вперед — 1:0.
Во второй полуфинальной паре