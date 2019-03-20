Хоккеисты «Шахтера» на выезде обыграли «Неман» в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги

В матче, который состоялся в Гродно, хозяева площадки чаще владели шайбой и опасно угрожали воротам солигорцев. Однако до третьего периода счет не был открыт. Решающий гол был организован на 45-й минуте встречи. На пятачке у ворот «Немана» нападающий «Шахтера» Илья Камбович выиграл борьбу за шайбу и вывел гостей вперед — 1:0.