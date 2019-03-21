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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

«Юность» одержала вторую победу над «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф экстралиги

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу над «Динамо-Молодечно» со счетом 4:1 в плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Определяющим в исходе встречи стал первый период, когда подопечные Михаила Захарова трижды поразили ворота соперников. Точными бросками на льду «Чижовка-Арены» отличились Михаил Стефанович, Павел Развадовский, Сергей Дрозд и Егор Гайнетдинов. У гостей из Молодечно автором гола стал Андрей Белевич. «Юность» ведет в серии до четырех побед со счетом — 2:0.

Плей-офф в экстралиге продолжится 22 марта матчем в Гродно между «Неманом» и «Шахтером».

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