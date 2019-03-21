«Юность» одержала вторую победу над «Динамо-Молодечно» в полуфинале плей-офф экстралиги

Определяющим в исходе встречи стал первый период, когда подопечные Михаила Захарова трижды поразили ворота соперников. Точными бросками на льду «Чижовка-Арены» отличились Михаил Стефанович, Павел Развадовский, Сергей Дрозд и Егор Гайнетдинов. У гостей из Молодечно автором гола стал Андрей Белевич. «Юность» ведет в серии до четырех побед со счетом — 2:0.