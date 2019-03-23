Хоккеисты «Юности» нанесли третье поражение «Динамо-Молодечно» в плей-офф экстралиги

Матч состоялся на площадке молодечненцев, которые в отдельных эпизодах старались владеть инициативой. Однако после первого периода хозяева уступила в счете 1:2. У «Юности» отличились Егор Мажуга и Сергей Дроздов, и динамовцев Станислав Кучкин. Вторые 20 минут встречи прошли в жесткой борьбе, результатом чего стало удаление до конца игры нападающего минчан Александра Кулакова и еще несколько удалений. Сравнять счет подопечным Юрия Файкова удалось в заключительном периоде встречи. Цели достиг точный бросок Станислава Кучкина, оформившего голевой дубль — 2:2. Вскоре молодечненцы имели шанс выйти вперед после добивания шайбы с пятачка Германом Нестеровым, но вовремя щиток выставил вратарь «Юности». Окончательный результат в быстрой атаке минчан на 58-й минуте матча установил Станислав Лопачук — 3:2.