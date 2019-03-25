Хоккеисты «Юности» победили «Динамо-Молодечно» и вышли в финал плей-офф экстралиги
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили в четвертом матче «Динамо-Молодечно» со счетом 6:3 (4:1, 0:0, 2:2) и вышли в финал
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили в четвертом матче «Динамо-Молодечно» со счетом 6:3 (4:1, 0:0, 2:2) и вышли в финал
В первом периоде прошедшей на площадке динамовцев встречи шайба четырежды побывала в воротах хозяев площадки. Подопечные Юрия Файкова невнимательно действовали против быстрых атак «Юности» в защите. В итоге авторами голов в составе минчан стали Сергей Дрозд, Александр Когалев и дважды Андрей Антонов, у молодечненцев точным броском отметился Артур Гаврус.
В оставшееся до финальной сирены время хозяева площадки не сумели перехватить инициативу. На 45-й минуте форвард минчан Михаил Стефанович увеличил преимущество в счете — 5:1. Молодечненцы усилиями Егора Воронова сократили отставание — 2:5, но под занавес игры Станислав Лопачук забросил шестую шайбу, а окончательный счет установил Андрей Белевич — 6:3. «Юность» выиграла полуфинальную серию — 4:0.
Второй финалист определится в противостоянии действующего чемпиона гродненского «Немана» и солигорского «Шахтера». Счет в серии 2:1 в пользу «горняков». Четвертый матч состоится 26 марта в Солигорске.