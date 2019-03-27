Хоккеисты «Немана» победили «Шахтер» в четвертом матче плей-офф экстралиги

Матч в Солигорске выдался упорным. Гости открыли счет усилиями Михаила Хоромандо на 14-й минуте первого периода. Далее «горняки» имели несколько выгодных моментов, чтобы отыграться, но смогли это сделать только под занавес третьего периода. Автором гола у «Шахтера» стал Роман Горбунов — 1:1.