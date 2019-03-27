Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
12Алина Загитова — чемпионка мира!
00:11 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» победили «Шахтер» в четвертом матче плей-офф экстралиги

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» обыграли в гостях «Шахтер» в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в четвертом матче плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Матч в Солигорске выдался упорным. Гости открыли счет усилиями Михаила Хоромандо на 14-й минуте первого периода. Далее «горняки» имели несколько выгодных моментов, чтобы отыграться, но смогли это сделать только под занавес третьего периода. Автором гола у «Шахтера» стал Роман Горбунов — 1:1.

В овертайме точным броском отметился Никита Ремезов — 2:1.

Ранее в текущей полуфинальной серии в Гродно две победы одержал «Шахтер», а в Солигорске дважды был сильнее соперников «Неман». Счет в серии до четырех побед — 2:2. Пятый матч состоится 28 марта в Гродно.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Вышел трейлер к сериалу Очень странные дела-3
Орбакайте показала новое фото с мужем
Назван состав сборной РФ на командный ЧМ по фигурному катанию
Российский полузащитник обошел Неймара по удачным обводкам
Участие российских легкоатлетов в ОИ-2020 поставили под сомнение
Нападающий «Сампдории» установил рекорд в сборной Италии
Стали известны призовые российских биатлонистов за сезон
Алина Загитова научила свою собаку прыгать сальхов
Сборная Аргентины без Месси одержала победу в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь