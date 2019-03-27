Хоккеисты «Немана» победили «Шахтер» в четвертом матче плей-офф экстралиги
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» обыграли в гостях «Шахтер» в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в четвертом матче
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» обыграли в гостях «Шахтер» в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в четвертом матче
Матч в Солигорске выдался упорным. Гости открыли счет усилиями Михаила Хоромандо на 14-й минуте первого периода. Далее «горняки» имели несколько выгодных моментов, чтобы отыграться, но смогли это сделать только под занавес третьего периода. Автором гола у «Шахтера» стал Роман Горбунов — 1:1.
В овертайме точным броском отметился Никита Ремезов — 2:1.
Ранее в текущей полуфинальной серии в Гродно две победы одержал «Шахтер», а в Солигорске дважды был сильнее соперников «Неман». Счет в серии до четырех побед — 2:2. Пятый матч состоится 28 марта в Гродно.