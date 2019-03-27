Девять хоккеистов «Локомотива» вызваны в сборную России
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Штаб сборной России по хоккею объявил состав олимпийской команды на выставочные матчи со сборной Белоруссии.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Штаб сборной России по хоккею объявил состав олимпийской команды на выставочные матчи со сборной Белоруссии.
Матчи между национальной командой Белоруссии и олимпийской сборной России состоятся 5 и 6 апреля в Минске.
Состав российской команды опубликован на сайте Федерации хоккея России и выглядит следующим образом:
вратари — Артём Загидуллин («Металлург», Магнитогорск), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо», Москва);.
защитники — Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все — «Локомотив»), Николай Демидов («Сибирь»), Егор Рыков («Сочи»), Виктор Антипин («Металлург», Магнитогорск), Альберт Яруллин («Ак Барс», Казань), Евгений Кулик («Спартак», Москва), Иван Мищенко («Адмирал», Владивосток);.
нападающие — Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все — «Локомотив»), Артём Фёдоров, Антон Злобин, Александр Хохлачёв (все — «Спартак»), Артём Михеев («Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист», Екатеринбург), Дамир Жафяров («Торпедо», Нижний Новгород), Игорь Руденков («Амур», Хабаровск), Артём