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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Самый высокий игрок КХЛ из «Барыса» впервые получил вызов в сборную

Защитник астанинского «Барыса» Виктор Сведберг вызван в сборную Швеции по хоккею на товарищеские игры со Словакией и Венгрией, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: Reuters

Матчи пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею в элитном дивизионе, который состоится в Словакии в мае 2019 года.

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«Это первый вызов Сведберга в национальную команду в его карьере. Поздравляем нашего защитника», — говорится в сообщении «Барыса».

Сведберг перешел в «Барыс» в декабре прошлого года. Швед с ростом 204 сантиметра является самым высоким игроком КХЛ.

В регулярном чемпионате защитник провел 29 матче и набрал девять (3 шайбы и 6 ассистов). В плей-офф он записал себе в актив два (два ассиста) в 12 играх.

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