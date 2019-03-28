Самый высокий игрок КХЛ из «Барыса» впервые получил вызов в сборную

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Матчи пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею в элитном дивизионе, который состоится в Словакии в мае 2019 года.

«Это первый вызов Сведберга в национальную команду в его карьере. Поздравляем нашего защитника», — говорится в сообщении «Барыса».

Сведберг перешел в «Барыс» в декабре прошлого года. Швед с ростом 204 сантиметра является самым высоким игроком КХЛ.