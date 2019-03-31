Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз1
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
23:59
Питтсбург Пингвинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе ШарксОТ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
1.04
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз2
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс1
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз4
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Вашингтон Кэпиталз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси ДэвилзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Баффало Сэйбрз1
Все события
Фоторепортажи
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
13Сборная России проиграла бельгийцам
13:33 (мск), источник: БЕЛТА

Команды Президента Беларуси и Минской области сыграют в финале любительских соревнований по хоккею

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси и ледовая дружина Минской области встретятся в финале XII республиканских соревнований по хоккею с шайбой на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Финалисты определены по итогам полуфинальных игр. Как сообщалось, команда главы государства была сильнее соперников из Брестской области — 8:1.

Читайте также
Хоккейная команда Президента Беларуси победила брестчан в полуфинале любительского турнира

В другом противостоянии Минская область обыграла Гомельскую со счетом — 11:4.

Как пояснили в Президентском спортивном клубе, финальная серия турнира будет длиться до двух побед. Первый матч между хоккейной командой Президента и Минской области планируется провести 6 апреля на площадке региональной команды, затем 13 апреля в Минске и, если понадобится, 14 апреля. За бронзовые награды соревнований в Жлобине сыграют соперники из Брестской и Гомельской областей.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд (в 2008, 2010−2012, 2014−2018 годах). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на апрель 2019 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля
«Вашингтон» победил. Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне
Угроза для Нурмагомедова: американец заявил о желании его побить
Гвоздик впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд
Боксер из России выиграл титул чемпиона Европы
Кузьмина рассказала, при каких условиях будет бегать эстафеты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь