Команды Президента Беларуси и Минской области сыграют в финале любительских соревнований по хоккею

Как пояснили в Президентском спортивном клубе, финальная серия турнира будет длиться до двух побед. Первый матч между хоккейной командой Президента и Минской области планируется провести 6 апреля на площадке региональной команды, затем 13 апреля в Минске и, если понадобится, 14 апреля. За бронзовые награды соревнований в Жлобине сыграют соперники из Брестской и Гомельской областей.