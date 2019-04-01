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22:20 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» победили «Шахтер» и сыграют в финале чемпионата Беларуси с «Юностью»

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» стали вторыми финалистами чемпионата Беларуси, выиграв в затяжной полуфинальной серии у солигорского «Шахтера» — 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Гродно в решающем поединке серии до четырех побед хозяева взяли верх со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Подопечные Сергея Пушкова открыли счет в начале 13-й минуты после дальнего броска защитника Никиты Крыскина. Вскоре после начала второго периода форвард Сергей Смуров удвоил преимущество действующих чемпионов страны, а за полторы минуты до второго перерыва Сергей Малявко довел счет до 3:0. В заключительной трети матча гости много атаковали, но так ни разу и не смогли поразить ворота Виталия Труса.

Первым финалистом 27-го национального первенства ранее стала минская «Юность», победившая в своей полуфинальной серии «Динамо-Молодечно» (4:0).

Хоккеисты «Немана» и «Юности» в третий раз подряд встретятся в серии за чемпионский титул, причем в двух предыдущих финалах успех был на стороне гродненской дружины. В прошлые годы «Неман» и «Юность» по семь раз становились чемпионами Беларуси — больше, чем все остальные клубы.

Первый матч нынешней «золотой» серии до четырех побед состоится 3 апреля в Минске.

В борьбе за бронзу встретятся неудачники полуфиналов «Динамо-Молодечно» и «Шахтер».

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