Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев0
Авангард0
Хоккей. НХЛ
3.04
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
3.04
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
3.04
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
3.04
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.04
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.04
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
3.04
Даллас Старз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.04
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
3.04
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.04
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс3
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Калгари Флэймз7
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ3
Виннипег Джетс4
Все события
Фоторепортажи
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
16:13 (мск), источник: БЕЛТА

Бронзовая серия хоккейного чемпионата Беларуси начнется 8 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия матчей до трех побед за бронзовые награды хоккейного чемпионата Беларуси стартует в Солигорске 8 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Наверх

Поначалу планировалось, что неудачники полуфиналов солигорский «Шахтер» и молодечненское «Динамо» начнут борьбу за третье место 5 апреля, но по просьбе обоих клубов ФХБ перенесла старт. Таким образом, 8 и 9 апреля соискатели бронзы национального первенства встретятся на площадке «Шахтера», а затем, 11 и, при необходимости, 12 апреля сыграют в Молодечно. Если после четырех матчей счет в серии будет равным — 2:2, то пятый, решающий поединок за бронзу состоится 14 апреля в Солигорске.

Читайте также
Хоккеисты «Немана» победили «Шахтер» и сыграют в финале чемпионата Беларуси с «Юностью»

Как сообщалось, финальная серия за чемпионский титул между минской «Юностью» и гродненским «Неманом» продлится до четырех викторий одной из команд. Первые встречи состоятся 3 и 4 апреля в Минске на льду «Чижовка-Арены», после чего 7 и 8 апреля команды сыграют в гродненском Ледовом дворце. Дальше, если понадобиться, соперники вновь встретятся в Минске (10 апреля), затем в Гродно (12 апреля) и опять в Минске (14 апреля).

Хоккеисты «Немана» и «Юности» в пятый раз будут играть между собой в матчах за золото. В 2011 году победили минчане, а затем успеха трижды добились гродненские хоккеисты (2014, 2017, 2018). В активе нынешних финалистов по семь чемпионских титулов.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на апрель 2019 года
Бабкина шокировала образом императрицы
Нурмагомедов назвал своего наиболее вероятного соперника
Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на ЧР
Объявлена дата начала следующего сезона в чемпионате России
Философия отката. ЦСКА уже мог бы раскатать СКА, но не рискует
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фото)
«Салават» принимает «Авангард» в Кубке Гагарина (трансляция)
Медведева опубликовала новые фотографии из Японии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь