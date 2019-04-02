Бронзовая серия хоккейного чемпионата Беларуси начнется 8 апреля

Поначалу планировалось, что неудачники полуфиналов солигорский «Шахтер» и молодечненское «Динамо» начнут борьбу за третье место 5 апреля, но по просьбе обоих клубов ФХБ перенесла старт. Таким образом, 8 и 9 апреля соискатели бронзы национального первенства встретятся на площадке «Шахтера», а затем, 11 и, при необходимости, 12 апреля сыграют в Молодечно. Если после четырех матчей счет в серии будет равным — 2:2, то пятый, решающий поединок за бронзу состоится 14 апреля в Солигорске.

Как сообщалось, финальная серия за чемпионский титул между минской «Юностью» и гродненским «Неманом» продлится до четырех викторий одной из команд. Первые встречи состоятся 3 и 4 апреля в Минске на льду «Чижовка-Арены», после чего 7 и 8 апреля команды сыграют в гродненском Ледовом дворце. Дальше, если понадобиться, соперники вновь встретятся в Минске (10 апреля), затем в Гродно (12 апреля) и опять в Минске (14 апреля).