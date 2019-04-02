Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев3
Авангард1
Хоккей. НХЛ
3.04
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
3.04
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
3.04
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
3.04
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.04
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.04
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
3.04
Даллас Старз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.04
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
3.04
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.04
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс3
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Калгари Флэймз7
Все события
Фоторепортажи
17Не вешать нос! Самые смешные кадры в истории РФПЛ
13Сборная России проиграла бельгийцам
17:23 (мск), источник: БЕЛТА

Восемь хоккеистов «Шахтера» вызваны в сборную Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков из хоккейного клуба «Шахтер» вызваны в национальную сборную Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).

Наверх

Главный тренер национальной команды Андрей Сидоренко пригласил на тренировки вратаря Михаила Карнаухова, защитников Илью Сушко и Даниила Бокуна, нападающих Виктора Туркина, Виктора Бовбеля, Артема Демкова, Илью Камбовича и Илью Литвинова.

К работе в кэмпе уже приступили форварды «Динамо-Молодечно» Андрей Белевич и Вячеслав Грецкий.

По просьбе клубов солигорского «Шахтера» и молодечненского «Динамо» серия за бронзовые награды чемпионата Беларуси перенесена ФХБ и начнется 8 апреля в Солигорске. Во время подготовки к мировому хоккейному форуму в Казахстане, который стартует 29 апреля, сборная Беларуси проведет два выставочных матча 5 и 6 апреля против олимпийской команды России. В пятницу встреча начнется в 20.00, в субботу — в 17.00.

Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на апрель 2019 года
Бабкина шокировала образом императрицы
Нурмагомедов назвал своего наиболее вероятного соперника
Федерация биатлона Санкт-Петербурга не будет наказывать Малышко
Стало известно место проведения Суперкубка России по футболу
«Нет мотивации»: Тарасова рассказала, кто ее разочаровал на ЧМ
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фото)
«Салават» принимает «Авангард» в Кубке Гагарина (трансляция)
Пожизненно дисквалифицированный россиянин расторг контракт с UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь