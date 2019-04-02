Восемь хоккеистов «Шахтера» вызваны в сборную Беларуси

По просьбе клубов солигорского «Шахтера» и молодечненского «Динамо» серия за бронзовые награды чемпионата Беларуси перенесена ФХБ и начнется 8 апреля в Солигорске. Во время подготовки к мировому хоккейному форуму в Казахстане, который стартует 29 апреля, сборная Беларуси проведет два выставочных матча 5 и 6 апреля против олимпийской команды России. В пятницу встреча начнется в 20.00, в субботу — в 17.00.