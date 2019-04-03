«Бейбарыс» выиграл у «Номада» в первом матче финала чемпионата Казахстана

Источник: hcbarys.kz

«Бейбарыс» одержал домашнюю победу над «Номадом», фарм-клубом «Барыса», со счетом 2:1.

Почти до конца второго периода на табло горели нули. Но потом всего за полторы минуты хозяева отличились дважды — шайбы забросили Антон Некряч (38) и Булат Хамматов (40).

На 56-й минуте Андрей Яковлев сократил отставание «Номада», но сравнять до конца основного времени хоккеисты столичной команды не смогли.