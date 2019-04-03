«Бейбарыс» выиграл у «Номада» в первом матче финала чемпионата Казахстана
В Атырау стартовала финальная серия чемпионата Казахстана по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.
В Атырау стартовала финальная серия чемпионата Казахстана по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.
«Бейбарыс» одержал домашнюю победу над «Номадом»,
Почти до конца второго периода на табло горели нули. Но потом всего за полторы минуты хозяева отличились дважды — шайбы забросили Антон Некряч (38) и Булат Хамматов (40).
На 56-й минуте Андрей Яковлев сократил отставание «Номада», но сравнять до конца основного времени хоккеисты столичной команды не смогли.
Таким образом, в серии до четырех побед счет стал 1−0 в пользу «Бейбарыса». Следующий матч команды проведут завтра, 4 апреля, в Атырау.