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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Бейбарыс» выиграл у «Номада» в первом матче финала чемпионата Казахстана

В Атырау стартовала финальная серия чемпионата Казахстана по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: hcbarys.kz

«Бейбарыс» одержал домашнюю победу над «Номадом», фарм-клубом «Барыса», со счетом 2:1.

Почти до конца второго периода на табло горели нули. Но потом всего за полторы минуты хозяева отличились дважды — шайбы забросили Антон Некряч (38) и Булат Хамматов (40).

На 56-й минуте Андрей Яковлев сократил отставание «Номада», но сравнять до конца основного времени хоккеисты столичной команды не смогли.

Таким образом, в серии до четырех побед счет стал 1−0 в пользу «Бейбарыса». Следующий матч команды проведут завтра, 4 апреля, в Атырау.

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"Бейбарыс" выиграл у "Номада" в первом матче финала чемпионата Казахстана
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