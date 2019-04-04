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01:05 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» победили в первом матче «Неман» в финальной серии экстралиги

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили гродненский «Неман» со счетом 4:3 в овертайме в первом матче финальной серии экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Обе команды хорошо знакомы друг другу и старались получать максимум выгоды из ошибок соперников. Первую шайбу в прошедшей игре на «Чижовка-Арене» забросил нападающий «Юности» Кирилл Брикун — 1:0. Гродненцы еще до перерыва отыгрались, после точного броска Сергея Смурова — 1:1. Далее команды продолжили равную борьбу, которая завершилась в основное время со счетом — 3:3.

В овертайме событий на площадке хватило бы еще на один матч: и судейские ошибки, и не заброшенный гостями буллит, и удаления — все это вместилось в заключительные двадцать минут поединка. Автором победной шайбы за 50 секунд до финальной сирены стал игрок «Юности» Станислав Лопачук.

Второй матч финальной серии в экстралиге пройдет 4 апреля вновь на «Чижовка-Арене».

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