Хоккеисты «Юности» победили в первом матче «Неман» в финальной серии экстралиги

Обе команды хорошо знакомы друг другу и старались получать максимум выгоды из ошибок соперников. Первую шайбу в прошедшей игре на «Чижовка-Арене» забросил нападающий «Юности» Кирилл Брикун — 1:0. Гродненцы еще до перерыва отыгрались, после точного броска Сергея Смурова — 1:1. Далее команды продолжили равную борьбу, которая завершилась в основное время со счетом — 3:3.

В овертайме событий на площадке хватило бы еще на один матч: и судейские ошибки, и не заброшенный гостями буллит, и удаления — все это вместилось в заключительные двадцать минут поединка. Автором победной шайбы за 50 секунд до финальной сирены стал игрок «Юности» Станислав Лопачук.