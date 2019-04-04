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21:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Бейбарыс» одержал вторую подряд победу над «Номадом» в финальной серии чемпионата Казахстана

«Бейбарыс» одержал победу над «Номадом» во втором подряд матче финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: icehockey.kz

Основное время завершилось ничьей 1:1. На седьмой минуте Дмитрий Гренц вывел «Номад» вперед, реализовав большинство. На 33-й Дмитрий Степанов вернул ничью на табло.

В итоге победитель определялся в серии послематчевых буллитов, где точнее были хоккеисты «Бейбарыса».

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу команды из Атырау. Следующий матч пройдет в Нур-Султане 7 апреля.

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