«Бейбарыс» одержал вторую подряд победу над «Номадом» в финальной серии чемпионата Казахстана
«Бейбарыс» одержал победу над «Номадом» во втором подряд матче финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Бейбарыс» одержал победу над «Номадом» во втором подряд матче финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время завершилось ничьей 1:1. На седьмой минуте Дмитрий Гренц вывел «Номад» вперед, реализовав большинство. На 33-й Дмитрий Степанов вернул ничью на табло.
В итоге победитель определялся в серии послематчевых буллитов, где точнее были хоккеисты «Бейбарыса».
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу команды из Атырау. Следующий матч пройдет в