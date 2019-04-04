«Бейбарыс» одержал вторую подряд победу над «Номадом» в финальной серии чемпионата Казахстана

Источник: icehockey.kz

Основное время завершилось ничьей 1:1. На седьмой минуте Дмитрий Гренц вывел «Номад» вперед, реализовав большинство. На 33-й Дмитрий Степанов вернул ничью на табло.

В итоге победитель определялся в серии послематчевых буллитов, где точнее были хоккеисты «Бейбарыса».