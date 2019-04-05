Олимпийская сборная России по хоккею победила команду Белоруссии в выставочном матче
МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Хоккейная олимпийская сборная России одержала победу в выставочном матче против сборной Белоруссии со счетом 4:1. Встреча прошла в Минске.
МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Хоккейная олимпийская сборная России одержала победу в выставочном матче против сборной Белоруссии со счетом 4:1. Встреча прошла в Минске.
В составе россиян шайбы забросили Дамир Жафяров (5-я, 57-я минуты), Алексей Макеев (38), Анатолий Голышев (46). У проигравших отличился Евгений Лисовец (41).
Олимпийская сборная России, возглавляемая Олегом Браташом, составлена из хоккеистов, которые являются ближайшим резервом национальной команды. Россияне прибыли в Минск за сутки до игры в составе 26 человек — 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих, в день матча российские хоккеисты провели утреннюю раскатку, в которой приняли участие все игроки. Вне заявки на первый из двух матчей с белорусами остались вратарь Артем Загидуллин, защитник Иван Мищенко, а также чемпион Универсиады нападающий Игорь Руденков. Вторая встреча между командами состоится в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.
Россияне помимо двух товарищеских матчей с белорусской командой также в течение месяца проведут две гостевые встречи с французами (12 и 13 апреля), в Сочи сыграют со швейцарцами (18, 20 апреля) и в Риге — со сборной Латвии (24, 25 апреля). В составе российской команды не выступают хоккеисты, задействованные в
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На первой минуте третьего периода белорусские хоккеисты выиграли вбрасывание в зоне россиян, после чего Евгений Лисовец мощным щелчком от синей линии заставил капитулировать вратаря Илью Коновалова. Но российская сборная не отдавала инициативу, и спустя две минуты капитан команды Анатолий Голышев кистевым броском с круга вбрасывания попал точно в девятку ворот Михаила Карнаухова. Белорусские хоккеисты в третьем периоде активизировались и создали несколько моментов у ворот Коновалова, но реализовать их так и не сумели. А сборная России за три с половиной минуты реализовала большинство, дубль броском в девятку с неудобной руки оформил Жафяров.