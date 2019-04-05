Олимпийская сборная России по хоккею победила команду Белоруссии в выставочном матче

В составе россиян шайбы забросили Дамир Жафяров (5-я, 57-я минуты), Алексей Макеев (38), Анатолий Голышев (46). У проигравших отличился Евгений Лисовец (41).

Олимпийская сборная России, возглавляемая Олегом Браташом, составлена из хоккеистов, которые являются ближайшим резервом национальной команды. Россияне прибыли в Минск за сутки до игры в составе 26 человек — 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих, в день матча российские хоккеисты провели утреннюю раскатку, в которой приняли участие все игроки. Вне заявки на первый из двух матчей с белорусами остались вратарь Артем Загидуллин, защитник Иван Мищенко, а также чемпион Универсиады нападающий Игорь Руденков. Вторая встреча между командами состоится в субботу и начнется в 17:00 по московскому времени.

Россияне помимо двух товарищеских матчей с белорусской командой также в течение месяца проведут две гостевые встречи с французами (12 и 13 апреля), в Сочи сыграют со швейцарцами (18, 20 апреля) и в Риге — со сборной Латвии (24, 25 апреля). В составе российской команды не выступают хоккеисты, задействованные в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лучшие игроки по итогам серии товарищеских матчей могут получить приглашение на сборы национальной команды для подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

Сборная Белоруссии на прошлом чемпионате мира в Дании заняла последнее место в группе и вылетела в первый дивизион. Белорусские хоккеисты под руководством Андрея Сидоренко готовятся к чемпионату мира среди команд первого дивизиона группы А, который пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая.

Россияне выиграли по делу

Матч в Минске начался с преимуществом хозяев, уже во второй смене двухминутным штрафом был наказан российский нападающий Артем Швец-Роговой. Сборная Белоруссии не воспользовалась численным преимуществом, а первая же опасная атака россиян на пятой минуте встречи закончилась голом Дамира Жафярова. В дальнейшем первый период проходил в равной борьбе без большого количества опасных моментов. Во второй двадцатиминутке инициативой видела олимпийская сборная России, и за две с небольшим минуты до окончания периода Жафяров, Швец-Роговой и Алексей Макеев провели комбинацию, в результате которой последний остался перед пустыми воротами и не промахнулся.